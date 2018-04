Kutlu Esendemir, HT Cumartesi'de klasik Rus yazarların torunlarını kaleme aldı. Kimin evinde yoktur ki onların eserleri! Özellikle gençlik dönemlerinde onların kitaplarına, okuduklarınızın gerçekliğine o kadar kaptırırsınız ki; sanki Rusya’da, o tarih diliminde, o insanlarla, o soğukta, o evlerde, o caddelerde, sokaklarda, o roman kahramanlarının yanı başında buluverirsiniz kendinizi. Klasik Rus yazarları, kuşkusuz dünyanın da en şöhretli romancıları: ‘Suç ve Ceza’nın, ‘Karamazof Kardeşler’in yazarı, 1821 doğumlu Fyodor Mihailoviç Dostoyevski… ‘Savaş ve Barış’ın, ‘Anne Karanina’nın yazarı, 1828 doğumlu Lev Nikolayeviç Tolstoy’u unutmak olası mı? 19. yüzyıla damgasını vuran, peşinden gelen modern yazarları da etkileyen Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, Anton Pavlovic Çehov, Nikolay Vasilyeviç Gogol, Maksim Gorki, Aleksandr İsayeviç Soljenitsin, bugün hâlâ okurların gözdesi. Peki dünyayı, 100 yılı aşkındır, edebiyatın gücüyle böylesine etkileyen dev yazarların torunları neler yapıyor?

1. DEDEMDEN SONRA NE YAZABİLİRİM Kİ

Fyodor Mihailoviç Dostoyevski’nin torunu Aleksey Dostoyevski, Petersburg’ta yaşıyor… O bir vatman. Üniversite mezunu olmasına rağmen, böyle bir işi tercih eden Aleksey, aynı zamanda kendi kurduğu rock grubunda bas gitar çalıyor. Dostoyevski gibi büyük bir yazarın torunu, acaba neden eline kalem almaz? Aleksey Dostoyevski bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Yazar olmak için yetenek ve tutku gerekir. Bende ise yok. Olsa bile Fedor Mihayloviç Dostoyevski’den sonra ne yazılabilir ki?”

2. BİR TV YILDIZI OLARAK TOLSTOY

Lev Nikolayeviç Tolstoy’un torunu olan 1971 doğumlu Fekla Tolstaya, Rusya’da popüler bir isim. O bir televizyon yıldızı. Filoloji bölümü mezunu, tam dört dil biliyor. Bunların üzerine bir de yönetmenlik eğitimi almış. Üniversite yıllarında garsonluk, oyunculuk, gazetecilik gibi birbirlerinden çok farklı meslekleri deneyip çeşitli kültür programlarının kamera arkasında çalıştıktan sonra, kendi TV programının sunucusu olmuş. Tolstoy’ların bir kısmı torun Fekla’nın seçtiği mesleği destekliyor, ama bazı aile büyükleri, akademik kariyerden uzaklaşıp şov dünyasının parçası olarak kendilerini utandırdığını düşünüyor. Onun eleştrilere verdiği yanıt ise “Bu kadar büyük ve dünyaca ünlü bir ailenin parçası olmak çok güzel. Ama çok da sorumluluk gerektiriyor. Bazen de seçeneklerinizi kısıtlayabiliyor. Bu da benim seçimim.”

3. PUŞKİN İLE GOGOL AKRABA OLDU

19. yüzyıl edebiyatının iki devi Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’i ‘Yüzbaşının Kızı’, Nikolay Vasilyeviç Gogol’u ise ‘Bir Delinin Hatıra Defteri’ romanları ile anımsarsınız. Acaba, betimleme gücü bu kadar büyüleyici iki yazar, 200 yıl sonra torunlarının evleneceğini ve akraba olacaklarını düşleyebilirler miydi? Gogol’un kız kardeşi Elizaveta Gogol’un oğlu ile Puşkin’in torunu evlenince iki ünlü yazar akraba olmuş.

4. BASKETBOL HOCASI GORKİ

1868-1936 arasında yaşayan ünlü yazar Maksim Gorki’nin ‘Ana’ adlı romanını ilk gençlik yıllarında okumayan yoktur. Gorki’nin bugün Moskova’da yaşayan torunu dedesinin gerçek adını taşıyor: Aleksey Peshkov. Peshkov, çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak için bir kitap hazırladı. Ancak yazarlık değil basketbol öğretmenliği ve işletmecilik yapmak istedi.

5. VEFALI ÜVEY TORUN

Mihail Afanasyeviç Bulgakov, 1891-1940 arasında yaşayan, Rus edebiyatının dünyaya kazandırdığı en sıkı kara mizahçı. Başyapıtları arasında ‘Usta ile Margarita’ ile ‘Moliere Efendi’ ilk akla gelenler. Bulgakov’un iki evliliğinden de çocuğu olmadı. İkinci eşinin ilk evliliğinden olan oğlu Sergey Shilovski’yi ise kendi çocuğu gibi büyüttü. Bütün mirasını ve kitaplarının telif haklarını ona bıraktı. O da kendi çocuklarına. Şu anda yaşayan üvey torununun adı da Sergey Shilovski. Shilovski, Petersburg’da dedesinin adına yapılan müzenin yöneticisi. Ayrıca, Bulgakov’un kitaplarının yayınlanması ve film yapılması gibi projelerle ilgileniyor.

6. TRAJEDİ YÜKLÜ HAYATTAN DÜNYACA ÜNLÜ ORKESTRAYA

Aleksandr İsayeviç Soljenitsin, Rus edebiyatının en çile çekmiş yazarlarından biri. Rusya’nın Don kıyılarındaki Rostov’da doğan yazar, fizik ve matematik okudu. Doğu Almanya’da askerlik yaparken Stalin aleyhine konuştuğu için 1945’te tutuklanarak çalışma kamplarına yollandı. Stalin ölünce cezası sürgüne çevrildi. 1970’te 50 yazar tarafından Nobel Ödülü’ne aday gösterilen yazar, ödülü aldı. On yıl önce yaşamını yitiren yazarın oğlu İgnat Soljenitsin, 1972’de Sovyetler Birliği’nde doğdu. Doğduktan iki yıl sonra ailesi ile birlikte sınırdışı edildi. İlk önce Avrupa’ya sonra ABD’ye taşındı. Yaşamının büyük kısmını ABD’de geçirdi. Babası Aleksandr Soljenitsin, yazarlığın dışında öğretmenlik de yapıyordu. Philadelphia eyaletinde bulunan The Curtis Institute of Music’i bitirdi. Dünyaca ünlü Philadelphia Orkestrası’nda genel müzik direktörü olarak çalıştı.

7. ‘ÇAKMA’ TORUN ÇEHOV O,

Rus televizyonlarında ünlü Rus klasik yazarı Anton Pavlovic Çehov’un soyadını kullanan bir seks objesi. Gerçek adı; Sasha Korchunova. Şöhretini, Çehov’un torunu olduğu yolunda çıkardığı söylentilere borçlu. Ancak yapılan araştırmalar Çehov’un hiç torunu olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Rus televizyonunda sunduğu ‘Anfisa Çehov ile Seks’ adlı programını 105 yıl önce yaşamını yitiren ünlü yazar Anton Çehov görse, güler miydi yoksa ağlar mıydı bilinmez... Ama bir gerçek var ki, o da, klasik Rus edebiyatının yıldızı Anton Çehov ise, çakma torun Sahsa Çehov da Rus televizyonlarının en seksi yıldızı olarak kabul görüyor.