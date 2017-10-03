Klavye delikanlılar geliyor

15 | 17

- Sizi bu projenin en çok hangi özelliği etkiledi?

Senaryonun dilini çok sevdim. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi mahalle dilini çok iyi biliyorlar. Dizinin dili çok doğal, gündelik ve komik... Her kesime hitap edecek bir dili var. Ayrıca temposu çok yüksek. Her karaktere okurken ayrı ayrı güldüm ve hepsini sevdim. Kendi dışınızdaki karakterleri bu kadar sevmek ve sahiplenmek ayrı bir şans.