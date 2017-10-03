Klavye delikanlılar geliyor

Oyuncu kadrosunda, Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu, Vildan Atasever, Ali Barkın, Selen Seyven ve Seray Sever gibi isimlerin yer aldığı ‘Klavye Delikanlıları’ adlı dizi, bu akşam ilk bölümüyle SHOW TV ekranında olacak. Özellikle internet gençliğinin hikâyesine vurgu yapacak olan dizide milyonları, aksiyon dozu yüksek bir serüven bekliyor...
URAZ KAYGILAROĞLU: MACERA DOZU YÜKSEK BİR DİZİ
- Bu dizide yer almanızda temel etken ne oldu?
Canlandırdığım Kuzen Volki karakterinin hikâyesini çok çekici buldum. Dijital dolandırıcılık yapan bu karakter, benim istediğim yöne eğip bükebileceğim, sınırlarını benim belirleyebileceğim bir karakter. O yüzden hiç düşünmeden kabul ettim.
- Karakteriniz oldukça merak uyandırıcı. Biraz daha açar mısınız?
Kuzen Volki, dijital dolandırıcılık yapmak için çocukluk arkadaşları Bayram, Kerem ve Seyran’ı yanına alarak bir takım kuruyor. Benim karakterim bugüne kadar hep yolunu bulmuş, acı çekmemiş, kızlarla birlikte olmuş ama aynı şeyleri diğer arkadaşlar için söyleyemiyoruz. Kuzen Volki, arkadaşlarıyla çok ilginç maceralara atılacak.
‘EKRANDA BENZER BİR HİKÂYE YOK’
- Peki neye ışık tutacaksınız?
Mahalleli 2 genç, benim yardımımla dolandırıcılık dünyasına ışık tutacak. Kerem ve Bayram, mahalledeki Hiko Dayı’nın “Zenginden alıp fakire vereceksiniz” sözünü benimsemiş durumda. Kuzen Volki’nin öyle bir motivasyonu yok, çok bencil biri. Milyonlar, ‘Klavye Delikanlıları’ sayesinde internet gençliğine dair pek çok öğeden haberdar olacak.
- Seyirciler sırf bu sebeplerden ötürü mü sizi tercih etmeli?
Tabii ki hayır. Macera dozu yüksek ve hareketli bir dizi olduğumuz için tercih etmeliler. Uzun süren bakışmaların olmadığı, sıkılmadan izlenebilecek bir proje oldu. Ekranda benzer bir hikâye yok. Seyirciler bu diziyi eğlenmek için izlemeliler. Herhangi bir mesaj, bir öğreti yok. Stres atmak için birebir. Dolandırıcılık yöntemlerini öğrenip bunlara karşı önlem almak için bile izlenebilir.
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