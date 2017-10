Klavye Delikanlıları 3. bölüm izle - Show TV

Show TV ekranlarının kahkahaya boğan dizisi Klavye Delikanlıları 3. yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. Yeni bölümde Kerem, kundaklama olayından dolayı başını belaya sokuyor. Dizinin yeni bölümünü izleyemeyenler için 3. bölüm haberimizde. İşte Klavye Delikanlıları 3. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

KLAVYE DELİKANLILARI 3. BÖLÜM: KEREM'İN BAŞI BELADA

Klavye Delikanlıları'nın 3. bölümünde neler yaşandı? İşte Klavye Delikanlıları 3. bölüm özeti;

3. yeni bölümüyle ekrana gelen Klavye Delikanlıları'nın bu bölümünde olaylar şöyle gelişti: Bayram Seyran’ın gidişiyle yıkıldı. Kundaklama olayından dolayı başını belaya sokan Kerem ise, Selen’in gönlünü tekrar kazandı. Hakan Baydar’ın intihara teşebbüs edip ortadan kaybolmasıyla “şantaj kaseti” olayı siber suçların gözetimi altına girdi.

Hakan Baydar’ın metresi Arzu’yu sorgulayan komiser Cevdet ve Sibel Klavye Delikanlıları’nın izini sürdü. İzini kaybettiren Seyran ise yeni sevgilisini dolandırma yolları aradı. Yeni bir operasyonla kendine gelmek isteyen ekip gözüne magazin dünyasının en ünlü playboyunu kestirdi.

Ünlü playboyun verdiği partiye katılarak maceraya başlamaya hazırlanan Bayram, Kerem ve Volki’nin Seyran’ı gördüğü final sahnesi heyecan yarattı.

Klavye Delikanlıları’nın geçen hafta ekrana gelen 2. bölümünde; ekip takıldıkları polis çevirmesinden Volki’nin polisi tanımasıyla şans eseri kurtuldu. Zenginden al fakire dağıt felsefesiyle, Hiko Dayı öncülüğünde kazandıkları paraları ihtiyaç sahiplerine dağıtan Bayram ve Kerem yeni hedef belirlemek için Volki ve Seyran’la birlikte soluğu gece kulübünde aldı. Volki tam bir zengin avcısı gibi, metresi Arzu ile takılmakta olan holding sahibi Hakan Baydar’ı gözüne kestirdi. Hakan Baydar’ın rakibi Tezcan Holding’le gireceği enerji ihalesini öğrenen ekip Hakan Baydar’ın özel hayatını kullanarak ona şantaj yaptı. Yaptıkları şantaj sonucunda kazandıkları parayla bir süre ortadan kaybolmak için Şile’ye giden Bayram ve Seyran, birlikte güzel bir gün geçirdi. Uyandığında yanında Seyran’ı göremeyen Bayram, Volki ile birlikte paraların ve Seyran’ın ortadan kaybolduğunu anladı. Kuzen Volki ve Bayram’ın her yerde Seyran’ı aradığı, Seyran’ın ise Yunanistan’da içeceğini yudumladığı final sahnesi görülmeye değerdi.

KLAVYE DELİKANLILARI OYUNCULARI

Hiko Dayı (Rasim Öztekin)

44 yaşında. Üç tane aynı model pijama kumaşından şalvarı vardır. Sürekli tek renk tişört ve spor giyer. Kafasında kasket. Elinde tesbih. Gözünde güneş gözlüğü. Genç derviş.

Gelir kaynağı yok. Geçim derdi yok. Yaşama kaynağını insanların hayatını düzeltmeye çalışmaktan alıyor. Müdahaleci. Baskın karakter. Yolunu bulur. Yaşadığı aşkı yüreğine kazır. Kederinde ortağıdır neşenin olduğu gibi. Kulübede yaşar. Aforizmaların üstadıdır.

Eski sevdası Nergis yıllar sonra tekrar karşısına çıkınca bir süre afallar ama mahalleye yeni taşınacak olan Eczacı Ece hanım, Onun hikayesini finale taşıyacak olan kadındır.

Hiko dayının hikayesinin finali bir kitapçıda hayranlarına kendi yazdığı kitapları imzalarken sona erecektir.

Kerem Tanrıverdi (Kaan Yıldırım)

28 Yaşında.

Memleketi Bulgaristan.

Yabancı dili “Havar yu navar yu” kıvamında. Türkçesini bildiği 20 kelime ile yetinecek kadar mütevazi.

Medeni durumu karışık. Atarlı bir partner. Yanlış tercihlerin kurbanı. İçindeki safı görecek kızı bir türlü bulamıyor. Arabesk MODE ON.

Sosyallik seviyesi mecburi konuşkan. Çenesi düşük.

İç durumu kısa yoldan köşeyi dönmek arzusuyla yanıp tutuşmaktan hallice.

Öğrenim durumu açık öğretim İşletme. Askerliği yok.

Gündüz sütçü-peynirci, akşam korsan taksi, gece TROL.

Favori kelimesi ise dilinden düşüremediği “BABOŞ” tur.

En az Bayram kadar sıkıntılı bir aile yapısı mevcuttur. Pısırık ve kimseye laf geçiremeyen bir babaya, otoriter ve dediğim dedik olmaya çalışan bir anneye sahiptir. Agresifliği ve sorgulayıcılığı buradan gelir. İlişkilerden korkuşu annesinden, hayattan korkusu ise babasına benzemekten gelir.

En yakın arkadaşı aşağı yukarı aynı kaderi paylaştığı Bayram’dır. Hayatta en değer verdiği varlık ise kardeşi Tahir’dir. Her kardeşin böyle birabim olsun diyeceği türden bir abi ve Hikayemize tat katacak bir “abi-kardeş” hikayesi.

Kerem’in hayali ise bir sürü plaka sahibi olup oturduğu yerden para saymaktır.

Kuzen Volki (Uraz Kaygılaroğlu)

29 yaşında. Sivaslı.

Sosyal olmanın delisi.

Asosyelliğin bir numaralı düşmanı.

Her şeyi bilen adam.

Kızların Volki’si...

Çakal’ın önde gideni.

Küçükken dayısını örnek aldığı için bu hale gelmiştir. Üzerinde anne babadan çok dayının emeği vardır. Özgüveni her daim tavandadır. Ukala’nın önde gidenidir. Dünya yansa umurunda olmaz. Para kazanmak için her şeyi yapar. Nerede çakallık var orada o var. Çok rahat adam satar. Kısacası kötü örnektir. Ama içinde bir yerlerde gizli bir hikaye vardır; onu kötü göstermeyen... Kuzen Volki böyle gelmiş böyle gider. Hayali sınırsız güce ulaşan zengin ve kafasına göre takılan bir adam olmaktır.

Seyran (Vildan Atasever)

28 Yaşında. İzmir’li.

Tam bir İzmir kızı. Yeri geldiğinde çok rahat yeri geldiğinde de tersi pis modellerden. Yetişme yurdunda büyümüş. Okumuş. Okuduktan sonra okulun idari personeli olmuş ve zengin öğrencilere çaldığı sınav sorularını satarak ekstra kazanç sağlıyor. Tam bir dolandırıcı. Güzelliği kusurunu örten kadınlardan. Yetimhaneden beraber kaçtığı çocuk ile aşk yaşamış sadece. Çocuk bunu ortada bırakıp ortadan kaybolunca kendi başının çaresine bakmış ve bugünlere gelmiş. Erkeklerden nefret ediyor. İyi ve kaliteli yaşamaktan asla vazgeçmez. Her zaman şıktır. Yemeğin iyisini yer. Beyaz şarap ve şampanya sever.

Yıllar sonra karşısına çıkacak olan Bayram, Seyran’ın aşk ile ilgili aradığı ilacı bulmasını sağlar. Ömrü uzayacaktır...

Bayram Şeker (Ali Barkın)

27 yaşında.

Memleketi Sivas.

Yabancı dili internete yetecek kadar.

Medeni durumu eksinin altında buzlanmış bekarlık.

Sosyallik seviyesi “Asosyellik” mertebesinde.

İç durumu Eziklikten hallice.

Öğrenim durumu bilgisayar programcılığı mezunu.

Askerliği yok.

Mesleği profesyonel “TROL”lük.

Favori cümlesi “Falanlara filanlara gelmeyelim” dir.

Bayram daha ilk doğduğu andan itibaren anne ve baba baskısı ile büyümüş genç bir kardeşimizdir.

“Koşma oğlum terlersin, terlersen hasta olursun, hasta olursun doktor masrafı çıkar”, “Oğlum biz sana güveniyoruz, arkadaş çevrene güvenmiyoruz” diye diye çocuğu farkında olmadan asosyal bir vaziyete getirmişler. Ezik olmuş. “Bu çocuk tam olmamış” denilebilecek modellerden.

İnsan içinde nasıl davranacağını bilemeyen, kalabalığa gelemeyen, insanların yüzüne konuşamayıp, bilgisayardan söven bir klavye delikanlısı olmuştur. Hatta bir “TROL” olarak bu işten para kazanıp Amerika’ya kaçmak için yeterli parayı biriktiriyordur.

Daha bir kızın elini tutmamış, bastırılmamış cinselliği bir yanardağ kıvamında olan Bayram’ın en yakın arkadaşı çocukluktan beri Kerem’dir.

Hayatındaki gizliden gizliye en büyük düşmanı ise amcasının oğlu Kuzen Volki’dir. Kuzen Volki, Bayram’ın yapmak isteyip yapamadığı her şeydir. Kuzen Volki çarpan elaman ise Bayram yutan elemandır. Küçüklükten beri aile içinde her zaman ikisini kıyaslamışlar. Bayram her zaman hükmen mağlup olmuştur. Kuzen Volki, Bayram için verilmeyen buz gibi penaltısı, yan hakemin kaldırdığı yanlış ofsayt bayrağıdır.

Bayram’ın bilgisayar başındaki macerası süredursun, bir de babasının onu adam olsun diye verdiği oto tamircideki çıraklık görevi devam ediyordur. Bir an önce Amerika için gerekli parayı toplaması ve topuklaması lazım. Artık katlanamıyor ve zaman hızla ilerliyordur.

Hikayemizin gidişatı Bayram’ın hayatına önce Kuzen Volki, sonra ilk aşkı olacak Seyran ile iki okkalı tokat patlatacak ve Bayram’ın hikayesini kendi hayal ettiğinden çok başka bir noktaya götürerek adam olmasını sağlayacaktır...

Selen (Selen Seyven)

Sosyal medyadaki yaşamın müptelası. Özenti hayatların hastası. Sevgilisi Kerem ile çocukluktan beri beraber. Ya sevdiği adamı ya da özendiği hayatı tercih edecek.

Kabuğundan sıyrılmak isteyen yeni nesil bir kadın...

Güneş Kirte (Seray Sever)

Bir dakikası bir dakikasına tutmayan bir ayarsızlık abidesi. Ne yapacağı kestirilemez güçlü bir kadın. silah tutan suç şebekelerine inat, işini eğlenerek yapan ve yaptıranlardan.

Temizeller Suç Çetesinin lideri...

Veli (Sinan Çalışkanoğlu)

Genç yaşlarında bir inşaatta çalışırken, şantiyeden çaldığı malzemeleri satarak para kazanmış ve çok zengin bir müteahhit haline gelmiştir. Çok zengin olmasına rağmen mahalleliye şekil olsun diye oturduğu semti değiştirmemiş. Hayattaki her şeyin parayla satın alınabileceğini düşünen sempatik bir antikahraman...

Semiha Tanrıverdi (Gül Onat)

Kerem’in annesi. 48 yaşında. Dul bir kadındır. Dul bir kadın olmanın yanı sıra geçmiş ile olan muhasebesinden bir türlü kurtulamıyordur. Kendisine kızıyor ama bunu içinden yaşadığı için dışarı belli etmiyordur. Kocasına kızıyor. Bütün suçu ona yakıyor. Gizlice onun hayatını sosyal medya üzerinden takip ediyor.

Semiha bu saplantısından süreç içerisinde kurtulacak ve kendisini hayata bağlayacak Hayati ile tanışacaktır. Hayati Bey bulduğu manzarada oturup tablo çizen ve tablolarını sağa sola satarak para kazanan bir ressamdır.

Looser bir adam. Semiha’nın oğlu Kerem ile çatışması bu ilişkiden sonra başlayacaktır ama zamanla Hayati beyin tatlı dili ve tecrübesi Kerem ve Tahir’de yıllardan eksik olan baba eksikliğini kapatacaktır.

Kamil Şeker (Cengiz Küçükayvaz)

Bayram’ın cimri babası. 53 yaşında.Tuhafiye dükkanı var. Kemer sıkma politikalarıyla meşhur. Babası har vurup harman savuran bir adam olduğu için tam tersi bir evlat olmuştur. Babasının hatalarına düşmemek için.

Hayali Yıllarca kemer sıkma politikasıyla biriktirdiği paralarla Ayvalık’tan bir yazlık alıp orada yaşlanmak. Karısı Neriman ise tek ve en büyük ortağıdır.

Neriman Şeker (Filiz Taçbaş)

Bayram’ın annesi. 50 yaşında. Aslında tek isteği oğlunun mutlu bir hayat sürmesidir ama bunu belli edemeyecek kadar duygusaldır. Kocasının peşine takılmış kemer sıkma politikasının arkasından gidiyor. Kendini eve ve Tuhafiyeciye kapatmıştır. Farkında olmadan hiçbir şey yapamayan bir kadın haline gelmiştir. Hikayemiz ilerledikçe önce insan sonra kadın olduğunun farkına varacaktır. Hiç yapmadığı şeyleri yapıp, bugüne kadar ertelediği hayallerini gerçekleştirecekti.

Neriman’ın hikayesi kocasının dünyasına hapsolmuş bir kadının kendi benliğine firar etme mücadelesidir.

Nergis (İpek Tenolacay)

Hiko dayının ilelebet sevdası. Sorumsuz biri olması sebebiyle Hiko'yu terk edip gitmiş ve aşklarına virgül koymuştur.

Güzelliği kıskanılasıca, maceracı ve gezgin...

Tahir Tanrıverdi (Mert Asker)

Hayattaki tek rol modeli abisi Kerem’dir. Okumak dışında başka bir çaresi olmadığına inanıyor ama gençliğini de ıskalamak istemiyor. Lise 3 çağında bir delikanlıdır. Duygusal. Aşık. Romantik. Aynı zamanda arkadaşlarının örgütleyicisi. Lider vasıflı. Kendi içinde küçük dertleri olan bir genç.

Türkiye’nin sayılı mühendislerinden olacak. Yurtdışında namı duyulacak ve memleketin göğsünü kabartacak. Abisi ve annesine hediyelerin en büyüğünü verecek. Sorunlu ve çok zengin bir ailenin kızı olan Sıla ile güzel bir aşk yaşayacak. Kaderi onunla bağlanmış.