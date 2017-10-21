Klavye Delikanlıları 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Klavye Delikanlıları 3. bölüm özeti!

Seyran’ı bulan fakat ünlü playboyun adamları tarafından rehin alınan ekibin heyecanlı macerasının ekrana geldiği tanıtım aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti.Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini eğlenceli bir dille Her Salı ekrana taşıyor.

Klavye Delikanlıları’nın Salı akşamı ekrana gelecek 4. bölümünde; Seyran’ı gökte ararken yerde buldular. Yüksel Güven’in partisinde Seyran’la karşılaşan ekip şoke olmuştur. Fakat Seyran’la aralarındaki meseleyi halletmeden önce, planlarına sadık kalıp Yüksel Güven’le iş konuşmak zorundadırlar. Bayram, sevdiğine kavuştuğunu düşünüp rahatlarken diğerleri planları mahvolmasın diye Seyran’a olan öfkelerini gizlemek için çabalamaktadır. Hiko Dayı, Nergis’in tuzağına düşmüş ve kendisini ne yapacağını bilemediği bir otel odasında bulmuştur.

Neriman’ın menopozdan sonra değişimi devam etmektedir. Kamil, bu değişimden maddi zararla çıkmamak için elinden geleni yapar. Selen ise bu sıralarda, Kerem’in duymasından korktuğu bir akşam yemeğinin tam ortasındadır. Ekip yeni işe odaklanmışken, siber suçlar bürosundan Komiser Cevdet ve Komiser Sibel de yeni operasyonlarının adını “Klavye Delikanlıları” koydukları gibi Hakan Baydar’ın Holding’ini didik didik etmeye başlarlar. Holding’den haber sızdıran köstebeği aramaktadırlar. Gönül meseleleri karışan ve aksiyonları bitmeyen ekibimizi yine komik, renkli ve eğlenceli dakikalar beklemektedir.

Süreç Film // Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, genel yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı Klavye Delikanlıları’nda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyor.

Klavye Delikanlıları’nın merakla beklenen yeni bölümü 24 Ekim Salı günü saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Klavye Delikanlıları"nın 4. bölüm 2. tanıtımı!

Klavye Delikanlıları