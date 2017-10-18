Klavye Delikanlıları 4. bölüm fragmanı yayınlandı! Klavye Delikanlıları 3. bölüm özeti!

SHOW TV'de Salı akşamları yayınlanan ve izleyenlerden tam not alan Klavye Delikanlıları'nın 3. bölümü bu akşam ekrana geldi. Dizinin yayınlanan 3. bölümünün ardından 4. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Klavye Delikanlıları 4. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları...

SEYRAN, KLAVYE DELİKANLILARI'NA YAKALANIYOR!

Show TV'nin eğlenceli dizisi Klavye Delikanlıları’nın 4. bölüm tanıtımı yayınlandı. Klavye Delikanlıları ile Seyran’ın karşı karşıya geldiği, Bayram’ın Seyran’ın playboy sevgilisine vurmasıyla ekibin kendini bağlı halde bulduğu tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekti.

Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini Her Salı ekrana taşıyor.

KLAVYE DELİKANLILARI'NIN 3. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Klavye Delikanlıları’nın bu akşam ekrana gelen 3. bölümünde;

Bayram Seyran’ın gidişiyle yıkıldı. Kundaklama olayından dolayı başını belaya sokan Kerem ise, Selen’in gönlünü tekrar kazandı. Hakan Baydar’ın intihara teşebbüs edip ortadan kaybolmasıyla “şantaj kaseti” olayı siber suçların gözetimi altına girdi.

Hakan Baydar’ın metresi Arzu’yu sorgulayan komiser Cevdet ve Sibel Klavye Delikanlıları’nın izini sürdü. İzini kaybettiren Seyran ise yeni sevgilisini dolandırma yolları aradı. Yeni bir operasyonla kendine gelmek isteyen ekip gözüne magazin dünyasının en ünlü playboyunu kestirdi.

Ünlü playboyun verdiği partiye katılarak maceraya başlamaya hazırlanan Bayram, Kerem ve Volki’nin Seyran’ı gördüğü final sahnesi heyecan yarattı.

KLAVYE DELİKANLILARI OYUNCULARI

Hiko Dayı (Rasim Öztekin)

Kerem Tanrıverdi (Kaan Yıldırım)

Kuzen Volki (Uraz Kaygılaroğlu)

Seyran (Vildan Atasever)

Bayram Şeker (Ali Barkın)

Selen (Selen Seyven)

Güneş Kirte (Seray Sever)

Veli (Sinan Çalışkanoğlu)

Semiha Tanrıverdi (Gül Onat)

Kamil Şeker (Cengiz Küçükayvaz)

Neriman Şeker (Filiz Taçbaş)

Nergis (İpek Tenolacay)

Tahir Tanrıverdi (Mert Asker)

Klavye Delikanlıları

Klavye Delikanlıları 4. bölüm fragmanı

Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı

Klavye Delikanlıları 3. bölüm özeti