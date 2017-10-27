Klavye Delikanlıları 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Show TV'nin eğlenceli dizisi Klavye Delikanlıları’nın 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekibin Tahir’i döven gençlerle kavga ettiği, Selen’in itirafıyla Kerem ve Veli’nin birbirine girdiği, Kerem’in tüm kadroyu ele verdiği tanıtım eğlenceli görüntüleriyle dikkat çekti. Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini Her Salı ekrana taşıyor.

KLAVYE DELİKANLILARI 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

Klavye Delikanlıları’nın merakla beklenen yeni bölümü 31 Ekim Salı günü saat 20.00'de Show TV'de!

Klavye Delikanlıları 5. bölüm 2. fragmanı;

Klavye Delikanlıları 5. bölüm fragmanı;

Süreç Film // Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, genel yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı Klavye Delikanlıları’nda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyor.

KLAVYE DELİKANLILARI 4. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Klavye Delikanlıları’nın geçtiğimiz Salı akşamı ekrana gelen 4. bölümünde; ünlü playboy Yüksel Güven’in partisinde Seyran’ı bulan klavye delikanlıları durumu bozmayıp, oyunlarına devam etti. Planlarına sadık kalıp Yüksel Güven’le iş konuşan ve anlaşan ekip partiden ayrılarak başarılarını kutladı. Seyran’ın paraları Yüksel Güven’e kaptırdığını söylemesiyle ekip, ünlü playboydan paraları almak üzere harekete geçti.

Planlarını uygulamaya koyan klavye delikanlıları paraları hesaplarına geçirdi. Yüksel Güven’in adamları hem kaçmaya çalışan Seyran’ı hem de paraları alan Bayram, Kerem ve Volki’yi yakalayarak rehin aldı. Yaptıkları planla adamların elinden kurtulan ekibin, siber suçlar bürosunun Baydar Holding’den haber sızdıran kişiyi bulmalarıyla işleri tehlikeye girdi. Artık Kerem’in adı siber suçlar bürosundan Komiser Cevdet ve Komiser Sibel’in elindeydi.

Klavye Delikanlıları 5. bölüm

Klavye Delikanlıları 5. bölüm 2. fragmanı