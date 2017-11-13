Klavye Delikanlıları 7. bölüm fragmanı: Bayram, Seyran'a aşkını itiraf ediyor!

SHOW TV'de Pazar akşamları ekrana gelen ve izleyicileri kahkahaya boğan Klavye Delikanlıları, 6. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Yayınlanan 6. bölümün ardından 7. bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki Klavye Delikanlıları 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Klavye Delikanlıları 7. bölüm fragmanı ve detaylar...

BAYRAM, SEYRAN'A AŞKINI İTİRAF EDİYOR

Show TV'nin eğlenceli dizisi Klavye Delikanlıları’nın 7. bölüm tanıtımı yayınlandı. Siber suçlar tarafından sorgulanan ekibin çete lideri olarak birbirlerinin isimlerini verdiği, Volki’nin hayatının aşkı Cansu’yu bulduğu tanıtımda Bayram, Seyran’a aşkını itiraf ediyor.

Klavye Delikanlıları yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini Her Pazar ekrana taşıyor.

KLAVYE DELİKANLILARI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Klavye Delikanlıları’nın dün akşam ekrana gelen 6. bölümünde;

Siber suçlar Kerem’i sorguya aldı. Komiser Cevdet ve Komiser Sibel’in işbirliğiyle yakalanan Kerem, panik ataklar geçirse de durumu kurtararak serbest kaldı. Sosyal Medya Olimpiyatları’na hazırlanan ekip yarışma için birbirinden eğlenceli kategoriler ve sponsorlar buldu.

Görüşmelere giden klavye delikanlıları siber suçlar tarafından izlendiğinden habersizdi. Hiko Dayı, Nergis’in “bir kızımız var” itirafıyla şok olurken, mahalleye neden geri döndüğünü de anladı.

Sosyal Medya Olimpiyatları için başvuruda bulunan gençlerle ilgilenen Kuzen Volki, yarışmaya gelen güzeller güzeli Cansu’dan çok etkilendi.

Bayram, siber suçlardan bir polisle finale kaldığından habersiz onunla düelloya girdi. Final sahnesinde kazandıkları paralarla mekandan ayrılmaya hazırlanan Volki, Kerem, Bayram ve Seyran polislerle karşılaştı.

Polislerle gitmemek için direnen ekibin neler yapacağı merakla bekleniyor.

Klavye Delikanlıları

Klavye Delikanlıları 7. bölüm fragmanı

Klavye Delikanlıları yeni bölüm fragmanı