Klavye Delikanlıları 8. bölüm fragmanı: Hiko Dayı'ya kötü sürpriz!

Pazar akşamları SHOW TV'de ekrana gelen ve yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Klavye Delikanlıları, zengin oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerden tam not aldı. Dün akşam ekrana gelen 7. bölümün ardından da Klavye Delikanlıları 8. bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Klavye Delikanlıları 8. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
Show TV'nin eğlenceli dizisi Klavye Delikanlıları’nın 8. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kızı Cansu’yla tanışmak konusunda gelgitler yaşayan Hiko Dayı’nın sonunda kızıyla buluştuğu fakat karşısında Cansu’nun erkek arkadaşı olarak Volki’yi bulduğu tanıtım eğlenceli sahneleriyle de dikkat çekti.
Yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini her Pazar ekrana taşıyan Klavye Delikanlıları’nda Volki-Hiko Dayı karşılaşmasında neler olacağı merakla bekleniyor.
Klavye Delikanlıları'nın dün akşam ekrana gelen 7. bölümüne;
Siber suçlar tarafından sorgulanan ekip, çete lideri olarak birbirlerinin isimlerini verdi. İlk görüşte aşık olduğu Cansu ile evlilik hayalleri kuran Volki, kayıp ilanıyla her yerde aradığı Cansu’yu buldu. Bayram’ın aşkını itiraf ettiği Seyran, onu herkesten sakladığı yere götürdü.
Ekipten çaldığı paralarla çocuk evi kuran Seyran, aralarında sevimli minikler Efe ve Ebrar’ın da bulunduğu çocuklarla eğlenceli dakikalar geçirdi. Veli Dayıoğlu’nun mahalleye rezidans yapmak istediğini öğrenen ekip, Hiko Dayı’nın öncülüğünde kendilerini yeni bir operasyonun içinde buldu.
Klavye delikanlıları yaptıkları planla inşaatçı Nadir Kalas’ı mahalleden uzaklaştırdı. Final sahnesinde kaçırılan ve dayak yiyen Volki, Cansu’nun evine geldi. Bu sırada Hiko Dayı’nın da kızıyla tanışmak için eve geldiği anlarda nefesler tutuldu.
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