Klavye Delikanlıları final bölümü izle - Klavye Delikanlıları neden bitti?

Oyuncu kadrosunda Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Uraz Kaygılaroğlu, Vildan Atasever, Sinan Çalışkanoğlu, Ali Barkın, Cengiz Küçükayvaz ve Seray Sever gibi isimlerin yer aldığı Klavye Delikanlıları, 8. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Dizinin yayınlanan final bölümünü izleyemeyen izleyiciler ise, "Klavye Delikanlıları final bölümü izle" aramasını yapmaya başladı. Peki Klavye Delikanlıları neden bitti? Klavye Delikanlıları final bölümü izle!

KLAVYE DELİKANLILARI FİNAL YAPTI

Klavye Delikanlıları’nın 8. bölümünde; Hiko dayı yıllardır görmediği kızı Cansu ile karşılaşmak için doğru zamanı bekliyor kendi içinde gelgitler yaşıyordur. Seyran'a aşk-ı ilan eden Bayram, sevgilisini ailesiyle tanıştırmak için ilk adımı atmış, Selen'den umduğunu bir türlü bulamayan Veli Dayıoğlu, çareyi hacı hoca işlerine girmekte bulmuştur.

KLAVYE DELİKANLILARI FİNAL BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Komiser Cevdet ve Sibel, emniyetin içindeki köstebeği araştırırken, Güneş ve köstebek 2 sırra kadem basmıştır. Selen'in ihaneti ile sarsılan Kerem, annesi Semiha'nın gelin adayları ile bir bir görüşüp neye uğradığını şaşırmış ve her birinden koşarak uzaklaşmıştır.

Kuzen Volki, ufak bir oyun oynayarak Selen ve Kerem'in arasındaki buzları az da olsa eritmiş, sevdiceği Cansu'yu ekibin geri kalanıyla nihayet tanıştırıp kaynaşma çalışmalarını başlatmıştır. Mahalleliden cesaret alan Hiko Dayı sonunda Cansu ile tanışmak için kolları sıvar ve akşam için meyhanede yer ayırtır. Seyran'ı ailesiyle tanıştıracak olan Bayram ve annelerinin doğum gününü unutmayan Kerem ile Tahir'in de adresi aynı meyhane olacaktır.

Bütün ekip tesadüfen de olsa aynı ortamda buluşur. Kızıyla tanışmak üzere meyhanede bekleyen Hiko Dayı, aile arasında duygusal bir akşam planlasa da tesadüfler peşini bırakmayacaktır. Ekibimizi yine büyük sürprizler bekliyordur.

KLAVYE DELİKANLILARI BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sosyal Medya Olimpiyatları’nı sıfır sıyrıkla atlattığını düşünen ekibimiz, yarışma boyunca içlerine sızan polisi fark etmemiş ve kendilerini siber suçlara yakalanmış halde bulmuşlardır. Komiser Cevdet ve Komiser Sibel ekibimizi sorgu odalarında ağırlamak için son derece heveslidir.

Hiko Dayı, Nergis’ten bir kızları olduğunu öğrendiğinden beri kendinde değildir. Kızıyla tanışmak konusunda gelgitler yaşarken mahallenin meselelerini ihmal etmemeye ve hayatına sorumluluk alarak devam etmeye çalışmaktadır. Kuzen Volki, ilk görüşte aşık olmuş, Bayram’laşmaya başlamışken; Bayram, Seyran’a olan hislerinin ne kadar ciddi olduğunun farkına varır.

Kalbi kırık Kerem, Selen’i unutmak için çabalamaya devam etmektedir. Semiha oğlunun başına gelenlere üzülürken Veli Dayıoğlu ve Selen’in ailesini bir arada görür ve Kerem’in daha fazla yara almaması için kolları sıvar. Ekibimizi yine büyük bir sınav ve komik olaylar bekliyordur.

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