Klavye Delikanlıları'nın ikinci tanıtımı yayınlandı

Süreç Film, Ali Gündoğdu'nun yapımcılığını üstlendiği, genel yönetmenliğini Murat Şeker’in yaptığı, Show TV’nin iddialı dizisi Klavye Delikanlıları’nın yayın tarihi belli oldu. Yeni nesil gençliği ve onların aileleriyle olan hikayesini anlatan Klavye Delikanlıları ikinci tanıtımıyla da büyük ses getirdi. 3 Ekim Salı günü izleyicileriyle buluşmaya hazırlanan dizide Bayram, Kerem, Kuzen Volki ve Seyran’ın eğlenceli macerası ekrana gelecek.

Klavye Delikanlıları'nın senaryosunu Çakallarla Dans’ın yaratcılarından Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Yahya Samancı oturuyor. Merakla beklenen dizide Rasim Öztekin, Kaan Yıldırım, Vildan Atasever, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın, Selen Seyven, Seray Sever, Gül Onat, Cengiz Küçükayvaz, Sinan Çalışkanoğlu, Filiz Taşbaş, İpek Tenolcay ve Mert Asker rol alıyor.

İNTERNET GENÇLİĞİNİN EĞLENCELİ HİKAYESİ!

Bayram ve Kerem küçük yaşlardan itibaren insanlarla çok fazla diyalog kuramadıkları için asosyal olmuş ve bütün vaktini bilgisayarda geçiren iki yakın arkadaştır. İnsanların yüzlerine söyleyemediklerini bilgisayar vasıtasıyla dile getirip bir de üstüne para kazanıyorlardır. Yani kısaca “TROL” olmuşlar. Bayram’ın kuzeni ve bizimkilerin tam tersi bir karakter olan Kuzen Volki Amerika’dan dönmüştür. Dijital dolandırıcılık yapmak için takım kuruyordur.

Bayram ve Kerem’i peşinden sürükleyerek yeni nesil bir dolandırıcılık şebekesinin içine sokar. Takımda bir eksik kalmıştır; Seyran. Güzelliği ve zekası sayesinde bir dolandırıcılık abidesi olan Seyran da ekibe katılır. Özellikle zengin insanları kredi kartları üzerinden dolandırmayı hedefleyen ekibimizi uzun soluklu, bol maceralı ve aşırı komik bir yolculuk bekliyordur.

Klavye Delikanlıları 3 Ekim Salı günü saat 20.00’de Show TV’de başlıyor!

İşte “Klavye Delikanlıları”nın 2. Tanıtımı!

Klavye Delikanlıları

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