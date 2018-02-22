Seyehat yorum sitesi TripAdvisor, kullanıcılarının 2018 yazı için en çok tercih edeceğini belirttiği “dünyanın en güzel plajları” listesini yayınladı. İlk sırada Karayip adalarından Turks and Caicos’un Grace Koyu Plajı bulunuyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre 20 plajlık listenin 19’uncu sırasında ise Antalya’nın Alanya İlçesi’ndeki Kleopatra Plajı var. Avrupa plajları listesinde de 6’ncı sırada yer alan Kleopatra Plajı, belediyeye ait yüzme havuzundan arıza nedeniyle sızan fuel-oil’in (yakıt yağı) yağmur kanalına karışmasıyla kararmıştı.

Habertürk’ün haberinden sonra belediye plajı temizlemişti.

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