Klubi 04 - EIF Ekenas sahaya çıkıyor

Finlandiya Ykkönen heyecanı devam ediyor. Klubi 04, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü EIF Ekenas takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:30. Klubi 04 7 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken EIF Ekenas 11 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Klubi 04, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. EIF Ekenas, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 415 kodlu maçı oynayanlar; Klubi 04 galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, EIF Ekenas galibiyet oranı 0.00.

Klubi 04 son haftadaki Inter Turku müsabasında 4-0 yenildi.

EIF Ekenas, IFK Mariehamn karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Klubi 04, 4 gol attı ve 8 gol yedi.

EIF Ekenas, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda EIF Ekenas 4 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.