Nefes darlığının yıllar içerisinde giderek arttığı Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tedavisinde kullanılmaya başlanan ve akciğerdeki hava boşluklarını kapatan "Valf" yöntemi, hastalara rahat bir nefes aldırıyor.
AA'nın haberine göre; dünyada hızla yaygınlaşan ve ölümle sonuçlanabilen hastalıklardan KOAH'ın hava keseceklerinin harap olduğu türünde uygulanan "Valf" tekniği, nefes darlığını kısmen azaltırken hastanın yaşamını daha konforlu hale getiriyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi göğüs hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı, akciğerlerde solunum ile alınan oksijenin, sağlıklı olarak dokulara ulaştırılması için akciğerlerdeki temel yapı olan hava keseciklerine ulaşması gerektiğini söyledi.
Akciğerlerin başta sigara dumanı olmak üzere uzun süre zararlı kimyasal gazlara maruz kalmasının bu hava keseciklerinin yapısını kalıcı olarak bozduğunu ifade eden Taşçı, aşırı akciğer havalanmasının nefes darlığının en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtti.
Doç. Dr. Taşçı, KOAH hastalarında nefes darlığının yıllar içerisinde giderek arttığını dile getirerek, "KOAH'ın amfizem dediğimiz bir alt tipi var. Bu hava kesecekleri duvarların harap olması ve işlevini görmemesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Amfizem hastalarında uygulanan ilaç, bronkoskopik olarak hacim azaltma tedavisi ya da cerrahi yöntemlerdeki amaç aşırı havalanmayı düzeltmektir. Bu yöntemlerin hiçbirinden sonuç alınmazsa, hava yollarını kapatmak için valf yöntemini uyguluyoruz." bilgisini aktardı.
"AMAÇ AKCİĞERLERDEKİ HAVALANMANIN KAPATILMASI"
KOAH rahatsızlığı olan bütün hastalarda valf tekniğini uygulayamadıklarını bildiren Taşçı, uygulama için hastalarda tomografi tetkikleri sonrasında solunum fonksiyon testinin yanı sıra akciğer hacimlerine bakıldığını vurguladı.
Taşçı, KOAH hastalığının amfizem tipinde bu tedavi yöntemini uyguladıklarını belirterek, bunun kronik bronşit tipinde ise uygun bir tedavi seçeneği olmadığına dikkati çekti.
Valf uygulanacak hastaların akciğerlerindeki hava keseciklerinin gelişmiş olması gerektiğini dile getiren Taşçı, "Tedavide amaç akciğerlerdeki aşırı havalanmasının giderilmesidir. Bu aşırı havalanmanın sebebi de hava keseciklerinin anormal ve kalıcı olarak havalanmasıdır. İşlem yapılacak hastanın da mutlaka sigarayı bırakması gerekmektedir." dedi.
TEK YÖNLÜ ÇALIŞAN BİR APARAT
Hastalara takılan valf, 4X7 ve 5,5X8,5 milimetre ebatlarında, tek yönlü çalışma mekanizmasına sahip bir aparat. Belli oranlarda nikel ve titanyumdan oluşan nitinol ile üretilen bu aparata son şekli, üzeri silikon ile kaplanarak veriliyor. Akciğerlere takılan valf sistemi tek yönlü çalışıyor. Valf, bir yandan solunum ile dışarıdan alınan havanın bozulmuş hava keseciklerine ulaşmasına engel olurken diğer yandan hava keseciklerine hapsolmuş havanın ve solunum yolu sekresyonlarının (balgamın) dışarı atılmasına izin veriyor.
Bozulan hava keseciklerine gidemeyen hava normal fonksiyon görebilecek diğer akciğer alanlarına yönleniyor. Böylece amfizem hastalarının temel sorunu olan aşırı havalanma da gideriliyor.
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