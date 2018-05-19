Kobe - Consadole Sapporo düellosu

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Kobe, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Consadole Sapporo takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 11:00. 19 puanlı Kobe 7. sırada bulunuyor, Consadole Sapporo 26 puana sahip ve 3. sırada. Kobe son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Consadole Sapporo son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, Consadole Sapporo sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kobe son hafta oynanan Shimizu maçında 1-3 yenildi.

Consadole Sapporo ise Sagan Tosu maçında 3-2 kazandı.

Kobe, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 9 gol yedi.

Consadole Sapporo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Consadole Sapporo, 9 gol atarken 8 gol yedi.