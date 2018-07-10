Kobe - JEF United Chiba düellosu

Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur heyecanı devam ediyor. Kobe, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü JEF United Chiba takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ev sahibi Kobe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. JEF United Chiba, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 534 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, JEF United Chiba sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Kobe önceki hafta JEF United Chiba mücadelesinde 1-0 kazandı.

JEF United Chiba, Kobe karşılaşmaında 1-0 yenildi.