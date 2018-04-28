Kobe - Kawasaki düellosu

Kobe ve Kawasaki, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:00. 15 puanlı Kobe 6. sırada bulunuyor, Kawasaki 18 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Kobe, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Kawasaki, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 236 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kobe son haftadaki Shimizu müsabasında 1-3 yenildi.

Kawasaki, Omiya karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kobe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kobe, kendi sahasında 9 gol attı, 7 gol yedi.

Kawasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kawasaki, 7 gol atarken 1 gol yedi.