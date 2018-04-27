Kobe - Kawasaki düellosu

Kobe ve Kawasaki, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Japonya J1 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:00. Maç öncesi Kobe 15 puanla 6. sırada, Kawasaki 18 puanla 3. sırada bulunuyor. Kobe son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Kawasaki son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 236 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Kobe son hafta oynanan Shimizu maçında 1-3 yenildi.

Kawasaki, Omiya karşılaşmaında 5-0 kazandı.

Kobe, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 7 gol yedi.

Kawasaki, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kawasaki 7 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.