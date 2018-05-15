Kobe - Sagan Tosu sahaya çıkıyor

Japonya Lig Kupası Grup D maçında Kobe ile Sagan Tosu, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. 10 puanlı Kobe 1. sırada bulunuyor, Sagan Tosu 4 puana sahip ve 4. sırada. Kobe son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Sagan Tosu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 442. İddaa'da Kobe kazanır 1.85, berabere biter 3.00, Sagan Tosu kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Kobe son haftadaki Shimizu müsabasında 1-3 yenildi.

Sagan Tosu, Consadole Sapporo karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kobe, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Kobe, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Sagan Tosu ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sagan Tosu, 2 gol atarken 4 gol yedi.