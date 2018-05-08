Kobe - Shonan Bellmare maçı istatistikleri

Kobe ve Shonan Bellmare, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Japonya Lig Kupası Grup D maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. 10 puanlı Kobe 1. sırada bulunuyor, Shonan Bellmare 4 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Kobe, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Shonan Bellmare son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 443 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kobe kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Shonan Bellmare sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kobe son haftadaki Kashima müsabasında 0-1 kazandı.

Shonan Bellmare ise Nagoya karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Kobe, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Shonan Bellmare ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Shonan Bellmare, 1 gol atarken 2 gol yedi.