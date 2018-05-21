KOBİ'lere yeni destek

DHA'da yer alan habere göre; İzmir Ticaret Odası'nda (İTO) ' KOSGEB KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı' kapsamında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu'nun başkanlığında proje teklif çağrısı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı, KOSGEB İzmir Kuzey Müdürü Levent Arslan ve çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki işletme (KOBİ) temsilcisi katıldı. KOBİ´lerin ekonomik yapıları ne kadar farklı olursa olsun hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde oldukça önemli bir paya sahip olduğunu dile getiren İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cemal Elmasoğlu, istihdam olanağı yaratması ile KOBİ'lerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlama ve ekonomiye canlılık kazandırma potansiyeline sahip olduklarını anlattı. KOBİ'lerin küresel rekabet ortamında hayatta kalabilmeleri için gerek finansal gerekse kurumsal yapılarının yenilenmesi ve güçlenmesi gerektiğini belirten Elmasoğlu, "KOBİ´ler birçok sorunla karşı karşıya. Bu durum istikrarlı gelişimlerini ve sağlıklı işleyişlerini olumsuz etkiliyor. Söz konusu sorunların başında finansman sıkıntısı geliyor. Ekonominin belkemiği olan KOBİ´lerin yapılarının güçlendirilmesi ve sahip oldukları imkanların artırılması için finansmana erişimdeki sorunlarının doğru tespit edilmesi ve bu yönde adımlar atılması çok büyük önem taşıyor. Finansman sıkıntısında da başta kamu olmak üzere pek çok teşvik ve destek mekanizması firmalara ilaç gibi geliyor" dedi.

2017 yılında 58 bin 19 firmaya 952.9 milyon TL KOSGEB desteği verildiğini ifade eden Elmasoğlu, bunun çoğunluğunu 443.4 milyon TL ile girişimcilik desteğinin oluşturduğunu söyledi. KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında da 149.7 milyon TL destek sağlandığını söyleyen Elmasoğlu destek sağlanan firma sayısının ise bin 376 olduğunu açıkladı. Elmasoğlu, şöyle konuştu:

"Destek alan iller sıralamasında ilk 3 il sırasıyla İstanbul yüzde 13.0, Ankara yüzde 8.3 ve İzmir yüzde 5.0 destek almıştır. Odamız Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefliği bünyesinde KOSGEB Danışma Masamız bulunuyor. KOSGEB teşvik ve destekleri ile ilgili danışan üyelerimize, girişimcilerimize bilgilendirme yapılıyor. KOSGEB İl Müdürlükleri ile sıkı bir işbirliği içerisindeyiz."

'İZMİR EKONOMİSİ KAZANACAK'

İzmir´deki girişimcilerin ve KOBİ´lerin KOSGEB desteklerinden daha fazla pay almasını amaçladıklarını anlatan Cemal Elmasoğlu, İzmir´deki girişimciler ve KOBİ´lerin kazanması halinde İzmir ekonomisinin de kazanacağını dile getirdi. Bu çağrı programı açıklanmadan önce her ilin rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin belirlendiğini ifade eden Elmasoğlu, "Bölge - sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alındı. 300 bin TL´si geri ödemesiz olmak üzere destek üst limiti 1 milyon TL. Son başvuru tarihi 22 Haziran 2018" diye konuştu.

MİLLİ VE YERLİ ÜRETİM

KOSGEB Güney Müdürü Mustafa Çanakçı ise KOSGEB´in yeni vizyon ve yol haritasını Türkiye´nin gelecek hedefleri ve kalkınma doğrultusunda yeniden yapılandırdığını belirterek, "Yeni yapılanma KOBİ´lerin katma değeri yüksek teknolojik ürün üretmeye yönlendirmesi, ihracata odaklandırılması ve bu süreçte KOSGEB tarafından işletmelere danışmanlık ve rehberlik edilmesine odaklanılmıştır. KOSGEB yeni vizyonuna bağlı olarak milli ve yerli üretim yaparak cari açığın olumsuz etkisini ortadan kaldıran stratejik ürün üreten ve imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ´lere hem kredi faizlerinde hem de hibe desteklerinde daha yüksek oranlı destek olmaya başlayacaktır" dedi.

Kuzey Müdürü Levent Arslan da son bir buçuk yıldır KOSGEB olarak bir dönüşüm içersinde olduklarını belirterek, "Öncelikle destek programlarımızda ciddi bir revizyon gerçekleşecek. Mevcut desteklerimi revize ederken günün şartlarına uygun yeni destek programlarını da uygulamaya koyuyoruz. Artık KOSGEB olarak 50-100 bin bandında değil 5 milyon lira bandında destekleri konuşmaya başladık. Gerçekten ülke ekonomisine daha fazla katma değer yaratacak yenilik faaliyetlerini destekleyecek, cari açığı giderecek yerli ve milli ürünlerin üretilmesine yönelik birçok destek programını uygulamaya başladık ve sonuçlarını alıyoruz" dedi.



