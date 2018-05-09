Türkiye’deki toplam pazar büyüklüğü 60 milyon TL civarında olan KEP yani Kayıtlı Elektronik Posta; gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, gönderi zamanının ve içeriğin değiştirilemediği, uyuşmazlık durumunda hukuki geçerliliği olan güvenli e - posta anlamına geliyor.
Yetkilendirilmiş KEP Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan bu hizmet, standart e-posta sistemlerinden ayrılarak ekonomik, güvenli bir seçenek olarak KOBİ’lerden büyük ölçekli yapılara kadar sayısız kurumda kullanılıyor.
KEP pazarının hem kurumlar hem de bireyler tarafından ilgi görmeye devam ettiğini anlatan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmeti vermek üzere lisanslandırılan Türkiye’deki ilk özel kuruluş TNB KEP’in Genel Müdürü Duygu Yantaç, “2012’den bu yana Türkiye’deki binlerce kuruma KEP, elektronik imza ve katma değerli yazılım çözümleri sunuyoruz. Sektörün ilk özel kuruluşu olarak her ölçekten ve her sektörden kurumla ticari işbirlikleri içindeyiz. Son beş yılda büyüme eğilimi gösteren ve kurumlarca kabul gören KEP sektörü 2018 yılında da kamu kurumlarında KEP üzerinden e-yazışma uygulamalarıyla yaygınlığını arttırıyor” dedi.
Bu yılın ilk çeyreğinde, eğitim sektöründe, kamudaki e-yazışma uygulamalarında, insan kaynakları iletimlerinde ve tedarikçi, acente bilgilendirmelerindeki KEP kullanımının yaygınlaşması ile KEP hizmetlerinde büyük bir artış olduğunu dile getiren Duygu Yantaç, “Rakamlara baktığımızda KOBİ’lerimizin KEP hizmetlerini keşfetmeye başladığını ve uygulamayı kullanan KOBİ sayısının hızla arttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bireylerin de KEP hizmetine ilgisi çok fazla. KEP artık insan kaynakları süreçlerinden tedarikçi bildirimlerine kadar pek çok alanda kullanılmaya başladı. Ekonomik ve güvenli bir sistem olması tercih edilmesindeki en büyük nedenlerden biri. Bu ivmenin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Kamudaki,Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile entegre e-yazışma uygulamalarının yaygınlaşmasıyla kamu kurumlarında e-yazışmanın hız kazanmasının sektöre büyük katkısı var. Ayrıca eğitim, KOBİ ve bireysel segmentlerdeki artılarla birlikte yıl sonunda yüzde 50’ye yakın büyüme olacağını öngörüyoruz. Sektörümüz 2019 yılında da yeni uygulamalarla yaygınlaşmaya devam edecek” dedi.
2018 yılında büyük ölçekli kurumların insan kaynakları süreçleri için önemli avantajlar sağlayan KEP’e yöneldiğini anlatan Yantaç, “Bordro gönderimi, atama, görevlendirme, şirket içi duyurular, performans değerlendirme, prim hak ediş gibi bildirimler KEP ile kolayca gerçekleştiriliyor. Bordro gönderimi, sözleşme, yıllık izin kullanımı, gibi kurum içi işlemler oldukça hız kazanıyor. Şirket veya çalışan tarafından yapılacak bildirimler için elden belge teslimi ve ıslak imza ihtiyacı ortadan kalkıyor. Böylelikle merkez ve merkez dışı çalışanlar ile olan yazışmalar kolaylıkla yönetiliyor. Zaman kaybı yaşanmıyor. Posta, kargo, kurye gibi maliyetler ve operasyonu için gerekli işgücü ihtiyacı ve belge masrafları ortadan kalkıyor. Yüzde 70’i aşan tasarruf sağlanıyor. Evrak takibi kolaylaşıp, evrak kaybolma riski son buluyor. Fiziksel arşiv ve belge deformasyon ihtimali de azalıyor” dedi.
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