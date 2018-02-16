Koç Holding 99 milyar liraya ulaştı

Koç Holding’in 2017 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, dünyada ve ülkemizde büyümenin tahminlerden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşadığımız bir yılı geride bıraktığımızı belirtti ve şöyle devam etti:

“Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma felsefemiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Küresel varlığımızı genişletirken, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmemizin finansal sonuçlarımıza da yansıdığını memnuniyetle görüyoruz.”

Olumlu faaliyet ortamının destekleyici etkisi ile Koç Topluluğu’nun 2017 yılında da başarılı performansını sürdürdüğünü vurgulayan Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 7,3 milyar TL’lik yatırım ile birlikte, son 5 yıldaki yatırımlarımız kombine bazda 34 milyar TL’yi aştı. Şirketlerimizde bir yandan kapasite ve verimlilik artışları gerçekleştirirken, diğer yandan birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirdik. Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor. En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra, veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

"17,9 milyar ABD Doları yurt dışı gelir elde ettik"

Koç Topluluğu’nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini belirten Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti:

“Yurtdışı gelirlerimiz özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Kombine ihracatımızı ise bir önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 14 artırdık. Arçelik, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladı. Hindistan’da da Tata Grubu iştiraki Voltas'la ortak üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzaladı. Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapmak için ortaklık kurdu. Otokoç ise, Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan’da Avis Budget operasyonunu satın alıyor. Bu yatırımların küresel vizyonumuza ve yurtdışındaki büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”