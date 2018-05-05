Koç İnşaat’tan 600 konutluk 3 yatırım

Bugüne kadar İzmir’de yaklaşık 1200 konutu hayata geçiren Koç İnşaat, Gaziemir’deki Mia Life ve Menderes’teki Mia Garden projelerinin ardından Torbalı’da 400 konutluk Mia Koru’nun yapımına başlıyor.

İzmir’deki 3 yeni projesiyle kente 600 daire daha kazandırmayı hedefleyen Koç İnşaat, otel ve ofis projelerine ağırlık vererek adından söz ettirmeye devam edecek.

Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Koç, devam eden projelerini, gelecek dönem hedeflerini HT Egeli’ye anlatırken, yatırımcılara da önemli mesajlar verdi.

1996-1997 yıllarında inşaat projelerini hayata geçirmeye başladıklarını belirten Koç, şunları söyledi:

600 DAİRE DAHA GELİYOR

“Gaziemir’in yerlisiyiz. İlk etapta projelere Gaziemir’de başladık. Burada 100’e yakın kat karşılığı iş yaptık. Site konseptini Gaziemir’de ilk uygulayan firmalardan biriyiz. Mia Residence ile Gaziemir’de ilk rezidans projesini geçekleştirdik. Bunun ardından da Buca ve Menderes’teki yeni projelerimiz geldi. Şu ana kadar 1200’e yakın konutu kente kazandırdık. Mevcut durumda da 3 projemiz devam ediyor ve 600 daire daha gelecek.”

169 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Mia Koru hakkında bilgi veren Koç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cem Koç, “Projemiz toplam 400 daire ve 2 etaptan oluşacak. Torbalı İZBAN, hastane ve adliyeye yakın. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler mevcut. Zaten projeye başlamamızın en önemli nedenlerinden biri İZBAN’ın buraya gelmesi. 169 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa başladık.

Topraktan satış olduğu için elini çabuk tutarak konut alanlar, çok avantajlı olacak. Projemizde 42 civarı 1+1 konut var. Ancak projedeki konutların yüzde 60’ı 3+1’den oluşuyor. Açık-kapalı otopark alanı ve açık-kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, kapalı oyun alanları, çocuk oyun parkları, kamelyalar, yürüyüş alanları, 7/24 güvenlik, alışveriş merkezlerinin bulunduğu çok özel bir proje. Mayıs ortasında lansmana çıkacağız ve projeyi 18 ayda teslim edeceğiz” dedi.

Gaziemir’deki Mia Life projesini de anlatan Koç, “Toplamda 64 tane 3+1 ve 4+1 teras dairelerden oluşuyor. Bu projeyi de tamamladık. Açık yüzme havuzu, çocuk oyun alanları ile dikkat çeken bir proje. Bir de Menderes’te Mia Garden projemiz mevcut. Burada da toplam 140 dairemiz var. Projenin teslim tarihi ise, 30 Mart 2019. İki projemiz de sosyal donatı alanları, yüzme havuzları, yürüyüş alanları ve fitness salonları ile müşterilerimize, aradıkları her şeyi sunuyor. Menderes’deki daireler 2+1 ve 3+1 konseptinde, bahçe teraslı” diye konuştu.

İki ilçede hazırlık

Çiğli’de, Katip Çelebi Üniversitesi’nin bulunduğu bölgede 300 dairelik proje için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Koç, “Uygun arsa arayışlarımız sürüyor. Bayraklı bölgesinde de uygun bir arsa bulursak, proje hayata geçirmek istiyoruz. Sarnıç’ta da 300 konutluk lüks proje planlıyoruz. Sarnıç’a da oldukça talep var. İzmir dışını ise düşünmüyoruz” dedi.

Uygun fiyat sunuyoruz

Koç şöyle devam etti: “Gaziemir’de proje yaparken metrekarede 5 bin TL sınırına geldik. Arsa fiyatları çok yükseldi. Biz de bu sınırın üstündeki fiyatlarda sıkıntı yaşıyoruz. İnsanlara daha uygun fiyatlı konut sunmak için Torbalı’yı seçtik. Daha önce Menderes’i seçmiştik ama orada da daire fiyatları 500-600 bin TL’ye geldi. Bu noktada Torbalı’da proje hayata geçirmek, alıcı için de oldukça mantıklı ve kazançlı.”

Torbalı çok gelişecek

İzmir’de konu açığı hala devam ediyor. İstanbul’dan İzmir’e gerçekten göç akışı var. Ben 4-5 yıl önce Gaziemir’deki konut fiyatlarının 700-800 bin TL’ye ulaşacağını söylediğimde herkes gülüyordu. Şimdi ise aynı şeyi Torbalı için söylüyorum. Torbalı’da da daire fiyatları birkaç yıl içinde 400- 450 bin TL’den 700-800 bin TL’ye gelecek. Çünkü şehir buraya doğru kayıyor.

50 ofislik proje

Gaziemir’de yaklaşık 1 sene önce otel projemizi tamamladıklarını söyleyen Koç, “Mia City Otel çok beğenildi ve bölgenin önemli bir ihtiyacını karşıladı. Booking tarafından İzmir’in en iyi oteli seçildik. 80 odalı otelimizi büyütüyoruz. Bu otelimizi 120 odaya çıkarıyoruz. Ayrıca yine Gaziemir’de ofis projemiz de var. 5 katlı proje olacak ve projemiz tamamı ofisten oluşacak. 50’ye yakın ofis ve ticari alanlar bulunacak” diye konuştu.