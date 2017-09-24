Kocaeli açıklarındaki göçmen faciasında ölü sayısı 24'e çıktı

Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin önceki gün batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, 22 Eylül'de Kocaeli/Kefken'de 64 deniz mili kuzeyinde göçmenlerin bulunduğu bir balıkçı teknesinin batması sonucu arama ve kurtarma faaliyetleri başlatıldığı anımsatıldı.
Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından denizden 23, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri tarafından 1, ticari gemiler tarafından 16 olmak üzere toplam 40 kazazedenin sağ olarak kurtarıldığı ve 21 cansız bedenin denizden çıkarıldığı hatırlatılan açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 1 helikopterli Sahil Güvenlik korveti, 2 Sahil Güvenlik botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 uçak, 1 helikopter, 2 karakol gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 1 kurtarma botu ile 5 ticari geminin destek verdiği aktarıldı.
Dünkü arama çalışmaları kapsamında, 1 göçmen kadının daha cesedinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, "24 Eylül'de denizden ve havadan yapılan arama kurtarma faaliyetlerinde ise 1 kadın ve 1 erkek olmak üzere toplam 2 göçmen cesedi daha bulunmuş ve ölü olarak bulunan göçmen sayısı 24’e yükselmiştir. Kurtarılan düzensiz göçmenlerin karada yapılan detaylı sorgulamalarında verdikleri bilgilere istinaden toplam göçmen sayısının 78 olduğu ve bu nedenle kayıp olduğu değerlendirilen 14 düzensiz göçmenin aranması faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botları ile devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
OLAY
Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin önceki gün batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmış, arama çalışmaları kapsamında dün ve bugün bir kadın cesedine ulaşılmıştı.
Öte yandan kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının bebeği de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamamıştı.
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