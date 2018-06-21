Kocaeli AK Parti milletvekili aday listesi

27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Kocaeli AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Kocaeli Milletvekili listesi...

Kocaeli Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S.NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 FİKRİ IŞIK YÜKSEK ÖĞRETMEN 2 İLYAS ŞEKER YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 3 RADİYE SEZER KATIRCIOĞLU YÜKSEK YÖNETİCİ - KAMU 4 MEHMET AKİF YILMAZ YÜKSEK EĞİTMEN 5 SAMİ ÇAKIR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 6 CEMİL YAMAN YÜKSEK YÖNETİCİ - ÖZEL SEKTÖR 7 EMİNE ZEYBEK YÜKSEK AVUKAT 8 HAKAN HÖBEK YÜKSEK DOKTOR 9 UFUK EKİNCİ YÜKSEK AVUKAT 10 OSMAN TÜFEKÇİ YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 11 ELİFNUR BAYRAM ORTA SERBEST/ÖZEL 12 ENVER ZENGİN YÜKSEK AVUKAT 13 HAYRETTİN DENİZ YÜKSEK MÜHENDİS / MİMAR



BAŞKAN ÜZÜLMEZ, KARTEPELİLER İLE 24 HAZİRAN SEÇİMLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye tarafından yapılan çalışmaları AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, il ve ilçe yöneticileri ile birlikte yerinde inceleyerek, Kartepelilerle bir araya geldi. Başkan Üzülmez’in ev sahipliğinde Milletvekili Yılmaz, İlçe Başkanı Kocaman ve beraberinde ki heyet Fatih Sultan Mehmet Mahallesi kalıcı konutlarını, Yonca Sitesi, Yıldız Sitesi, Kocaeli Livaneliler Derneği ve Kartepe Erzurum Aşkale Demirkıran Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ettiler.



Yapılan ziyaretlerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “16 yıl boyunca önümüzde çok engeller çıkartıldı. Demokrasi üzerine vesayet kuranlar oldu, yargı darbesiyle, alçak FETÖ 15 Temmuz darbesiyle demokrasimize, istiklalimize kastettiler. Hiçbiri bizi ve milletimizi yıldırmadı. Türkiye'nin 16 yıllık değişiminde sizler hep başrolde oldunuz. Şimdi sıra geldi yeni ve çok önemli bir adımda. 24 Haziran seçimleri Türkiye'nin siyasi tarihinde milat sayılabilecek çok önemli bir seçimdir. 24 Haziran, Türkiye'nin her türlü ağırlıklarından kurtulup geleceğe emin adımlarla koşacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacak. 24 Haziran, 16 yıllık ülkemizin kazanımlarının, istikrarın kalıcı hale geleceği önemli bir gündür, önemli bir kararın adıdır” şeklinde konuştu.