Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, para yatırmak için banka şubesine giden Kerim Canlı'nın omzuna dokunarak, "Üzerinde pislik var" diyen kişiler, Canlı'nın montunu sildiği sırada veznenin üzerine bıraktığı 30 bin TL'yi çaldı.

DHA'nın haberine göre, olay dün, Körfez'de bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Kerim Canlı, esnaf arkadaşı Murat H.'ye ait çeki ödemek için banka şubesine geldi. Sırada bekleyen Kerim Canlı'nın yanına gelen kişi omzunda pislik olduğunu söyledi.

Kerim Canlı üzerinden montunu çıkarıp, peçete ile montunu silmeye çalışırken, elinde bulunan parayı veznenin üzerine bıraktı. Bu sırada, 2 kişi kendisine yardımcı olmaya çalışırken, yanlarına yanaşan bir kişi ise veznenin üzerindeki 30 bin TL'yi çaldı.

3 kişi banka şubesinden çıkarak kaçarken, paranın çalındığını fark eden Kerim Canlı bankanın güvenlik görevlisine haber verdi. Bankaya gelen polis, güvenlik kameralarını inceleyerek 3 kişinin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kerim Canlı yanına yanaşan kişilerin üzerinden yere pislik aktığını söylediklerini belirterek, "Çek yatırmaya gittim. Sıramı bekliyordum. Birinci şahıs bana bağırarak, yerde çikolata izleri vardı, 'Bunlar senden dökülüyor' dedi. Çocuğum var acaba cebimde çikolata eridi de onlar mı döküldü diye yere baktım. Bu sırada arkamdaki kişi omzuma basarak, 'Arkanda kuş pisliği var. Çıkar montunu da silelim' dedi. Montumu çıkardım, elimdeki parayı vezneye koydum. Montu sildik. Bu sırada üçüncü şahıs parayı alıp çıkıyor. Arkalarından koştum, bankanın güvenlik görevlilerine haber verdim. O sırada sinirden ağladım" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER