2018 yılı Ramazan Ayı'nın 29. gününün eda edildiği bugünlerde, son günlerin yaklaşması herkeste Ramazan Bayramı telaşı başlattı. Yarın (14 haziran) tutulacak olan son oruç ile Ramazan son bulacak. Bayramın başlangıcı olarak kabul edilen Ramazan Bayram Namazı bayramı bekleyen herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kocaeli için Ramazan Bayram Namazına dair her şey...

KOCAELİ RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

Her yıl tarih bazında biraz daha geriye gelen Ramazan Bayramı, bu yıl haziran ayında kutlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgilerine göre Ramazan Bayramı, bu yıl mübarek ayın son orucunun 14 Haziran Perşembe günü tutulmasıyla birlikte aynı gün arefe günüyle başlayacak. Bayramın birinci günü 15 Haziran'da idrak edilecek.

Kocaeli'de Ramazan Bayram Namazı Saati: 06.14

KOCAELİ İLÇELERİ BAYRAM SAATİ

KOCAELİ 6:14 ÇAYIROVA 6:16 DARICA 6:16 DİLOVASI 6:15 GEBZE 6:16 KANDIRA 6:12 KARAMÜRSEL 6:15 KARTEPE 6:12 KÖRFEZ 6:14

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Önce “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilerek namaza durulur.Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Subhaneke” duasını okunur.Sübhanekeden sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte “Allahu Ekeber” diyerek üç defa tekbir getirilir.

Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.Rüku ve Secdeler yapilarak oturulur.Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ VE YAPILMASI GEREKENLER

• Erken kalkmak

• Gusletmek

• Misvak kullanmak

• Güzel koku sürünmek

• Yüzük takmak

• Bayram namazına giderken (sayıca tek olarak, 1,3,5 gibi) hurma yemek

• Bayram namazına yaya olarak gitmek

• Bayram namazına gidiş ve dönüşte farklıyollardan gitmek

• Sevindiğini belli etmek (asık yüzle bulunmamak)

• Fıtr sadakası vermek

• Akrabaları ziyaret etmek

• Büyükleri ziyaret etmek (ilim öğrenilen kişiler, manen büyük kimseler gibi)

• Yaşlıları ziyaret etmek

• Kabir ziyaretinde bulunmak

• Hususen çocuklarla ilgilenmek onları sevmek, sevindirmek ve neşelendirmek

• Dargınlıkların giderilmesi

• Kardeşlik duygularının kuvvetlendirilmesi

KOCAELİ'DE ULAŞIM BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dost ve akrabalarıyla bir araya gelebilmelerini sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı arifesi ile birlikte 4 gün boyunca ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda, Akçaray tramvay hattı, otobüsler ve deniz araçları ücretsiz kullanılabilecek. Büyükşehir Belediyesi her sene olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Deniz, kara ulaşım ve raylı sistem araçlarının dahil olduğu hizmet, Ramazan Bayramı günleri ve arifesi olmak üzere 4 gün boyunca sürecek. Sadece Hat 200 ve Hat 250 ücretli olacak. Vatandaşlar bu sayede hem bayram ziyaretleri, hem de diğer ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayacak.Büyükşehir Belediyesi’ne ait 200 numaralı İzmit-(Kartepe)-Gebze-Tuzla-Pendik-Kartal Metro hattı ile 250 Otogar-Sabiha Gökçen ve 250C Körfez-Derince-İzmit Cengiz Topel hattı yine aynı ücret tarifesi ile ulaşım hizmetine devam edecek. 250 nolu Sabiha Gökçen Havaalanı hattı 24 Haziran’a kadar yarım saatte bir hizmet vermeye devam edecek.

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