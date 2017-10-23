Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Şükran Yılmış, 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp. Yılmış'ın kırmızı bir araçla kaçırıldığı öne sürüldü.
Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Şükran Yılmış'tan 19 Ekim tarihinden bu yana haber alınamıyor. Yılmış'ın kırmızı bir araçla kaçırıldığı öne sürüldü. İddialara göre Şükran Yılmış, kaçırılmadan önce 3 gün boyunca işyerine kadar kırmızı bir araç tarafından takip edildi. 16 (Bursa) plakalı kırımızı otomobili kullanan 1.60-1.65 boylarında zayıf ve yüzü sivilceli bir kişi Şükran Yılmış'ın çalıştığı restorana gelip yemek yedi. Ertesi gün yine gelen şüpheli kişi bu sefer Şükran'dan tatlı istedi.
ARABAYLA TAKİP ETTİ
Tatlı yedikten sonra restorandan ayrılan kırmızı otomobili kullanan kişi, iş çıkışı Yılmış'ı takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan genç kız, bir tanıdığının çalıştığı erkek kuaförüne giderek yardım istedi. Kuaför çalışanları tarafından eve bırakılan Şükran Yılmış, durumu ailesine anlatttı. Ertesi gün de takip edilen genç kız bu sefer kaçırıldı.
ANNENİN FERYADI
Anne Nurten Albayrak "Yürüdüğü yer ıssız değil, işlek bir caddeydi. Kızımı takip eden kişi tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Güvenlik kameralarını incelemek gerekiyor. Ama her yerde kamera yok. Kızım tarif ettiği şahsı daha önce hiç görmemiş. Kızımı cep telefonundan aradım çaldı, ama açan olmadı" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.