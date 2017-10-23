Kocaeli'de yaşayan 18 yaşındaki Şükran Yılmış, 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp. Yılmış'ın kırmızı bir araçla kaçırıldığı öne sürüldü.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bilgilere göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki Şükran Yılmış'tan 19 Ekim tarihinden bu yana haber alınamıyor. Yılmış'ın kırmızı bir araçla kaçırıldığı öne sürüldü. İddialara göre Şükran Yılmış, kaçırılmadan önce 3 gün boyunca işyerine kadar kırmızı bir araç tarafından takip edildi. 16 (Bursa) plakalı kırımızı otomobili kullanan 1.60-1.65 boylarında zayıf ve yüzü sivilceli bir kişi Şükran Yılmış'ın çalıştığı restorana gelip yemek yedi. Ertesi gün yine gelen şüpheli kişi bu sefer Şükran'dan tatlı istedi.



ARABAYLA TAKİP ETTİ

Tatlı yedikten sonra restorandan ayrılan kırmızı otomobili kullanan kişi, iş çıkışı Yılmış'ı takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan genç kız, bir tanıdığının çalıştığı erkek kuaförüne giderek yardım istedi. Kuaför çalışanları tarafından eve bırakılan Şükran Yılmış, durumu ailesine anlatttı. Ertesi gün de takip edilen genç kız bu sefer kaçırıldı.



ANNENİN FERYADI

Anne Nurten Albayrak "Yürüdüğü yer ıssız değil, işlek bir caddeydi. Kızımı takip eden kişi tarafından kaçırıldığını düşünüyoruz. Güvenlik kameralarını incelemek gerekiyor. Ama her yerde kamera yok. Kızım tarif ettiği şahsı daha önce hiç görmemiş. Kızımı cep telefonundan aradım çaldı, ama açan olmadı" dedi.