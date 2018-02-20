Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağabeyini bıçakladıktan sonra teslim olmamak için kendisini eve kilitleyen şahıs, olay yerine sevk edilen özel harekat polisinin ikna çabalarının sonucunda yakalandı.

İHA'nın haberine göre olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ersin Ç. İsimli şahıs ile ağabeyi İbrahim Ç. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. İbrahim Ç.'nin iş yerinde başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin Ç. cebinden çıkardığı bıçak ile ağabeyini sırtından ve boynundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İKNA ÇABALARI SONUÇ VERDİ

İbrahim Ç. kendi imkanları ile gittiği özel bir hastanede ameliyata alındı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, kendisini eve kilitleyen ve teslim olmak istemediğini söyleyen Ersin Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Uzun süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine çok sayıda İl Emniyert Müdürülüğü'ne bağlı Özel Harekat Polisi sevk edildi. Operasyon için binaya giren ekipler, operasyon öncesinde Ersin Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Polsi ekiplerinin bu girişimi üzerine Ersin Ç. teslim oldu.

Teslim olan Ersin Ç, sağlık kontrolü için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ ayağında bıçak yarası olduğu ve başına darbe aldığı belirlenen edilen Ersin Ç'nin tedavisi sürüyor.

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