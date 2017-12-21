Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir apartmanın 4. katında bulunan evde yangın çıktı. Evde bir araya gelen çok sayıda kişi mahsur kaldı. Apartmanda mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre olay, bugün saat 12.00 sıralarında Darıca ilçesi Sırasöğütler mahallesi 1649 sokakta meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın 4. katında bulunan bir evde, kombiden yangın çıktı. Kısa sürede dumanlar tüm binayı sararken, o sırada evde misafir olarak bulunan çok sayıda kadın mahsur kaldı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kursa gelen itfaiye ekipleri, önce mahsur kalan kadınları merdiven yardımı ile kurtardı. İtfaiyeciler tarafından indirilen çocuk ve kadınlar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 39 kişi bölgede bulunan hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

"CAN KAYBININ OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman "Burada sevindirici olan can kaybının olmaması. Olaya çok hızlı müdahale edildi. Kombiden bir sıkıntı olmuş. Gerekli tahliyeler yapıldı. Modern ve yeni bir bina. Buna rağmen böyle bir şey olmasını inceleyeceğiz. Tedbirleri, önlemleri nasıl aldıklarını inceleyeceğiz" dedi.

Kurtarılan bazı kişiler, arkadaşları ile kucaklaşarak gözyaşı döktü. Bazı kadınlar, arkadaşlarının kurtarılması sırasında dua etti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.