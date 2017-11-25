Kocaeli'de balıkçı ağına İHA takıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Kocaeli Kefken'de balık tutmak için denize açılan balıkçılar, attıkları ağı çektiklerinde bir İHA ile karşılaştı.

JANDARMAYA HABER VERDİLER!



Daha sonra kıyıya gelen balıkçılar, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kandıra Jandarma Komutanlığı ekipleri İHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Uçaksavar Er Eğitim Merkez Komutanlığı'na ait olduğunu belirledi.



Tatbikatta veya eğitim sırasında düşmüş olabileceği düşünülen İHA, jandarma ekiplerine teslim edildi.

İnsansız Hava Aracı (İHA)

kocaeli

İnsansız Hava Aracı