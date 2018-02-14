Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, tatlı ve kuruyemiş satışının yapıldığı işyerine gelen bir kişi, "Neden buyrun efendim demiyorsun" diye tartıştığı işyeri çalışanı 20 yaşındaki F. T.'yi bacağından bıçakladı.



DHA'nın haberine göre olay, geçen pazar günü akşam saatlerinde Çayırova Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Tatlı ve kuruyemiş satışı yapılan işyerine giren kişi, burada çalışan F. T.'ye 'Neden buyrun efendim demiyorsun?' diyerek tepki gösterdi.



T. ise kendisini savununca tartışma çıktı. Bu kişi, F. T.'yi dışarı çağırdı. İşyerinin önünde, cebinden bıçağı çıkaran kişi, F. T.'yi sol bacağından bıçakladıktan sonra kaçtı. Acı içerisinde kıvranan F. T., özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ"



F. T. polise verdiği ifadesinde, "İş yerine gelen kişiyi tanımıyorum. 'Buyurun efendim' demediğim için beni azarladı. 'İşini bitir de şöyle gel. Seninle görüşeceğiz' dedi. Bir süre dışarı çıkmadım. Kişinin gitmediğini, dükkanın önünde beklediğini görünce mecburen dışarı çıktım. Dışarı çıkınca küfür etti, ben de elimle kendisini ittim. O sırada cebinden bıçağı çıkarıp sol bacağıma sapladı" dedi.



Polis, F. T.'nin şikayeti üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER