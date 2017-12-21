Kocaeli'nde iki çocuk annesi kadın, gece eve aldığını sevgilisine, uyuyan kocasını öldürttü. Cesedi battaniyeye sararak Yalova'da gömen iki zanlı, polisin sıkı takibi neticesi yakalandı.
İHA'nın haberine göre, 7 Kasım tarihinde Bekirpaşa Polis Merkezi'ne giden bir kadın, 42 yaşındaki oğlu Hüsnü G.'nin kayıp olduğunu belirtti. Kayıp ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kayıp şahsın yakınlarının ifadesine başvurdu. Bu sırada hayatını kaybeden Hüsnü G.'nin bir yakını, G.'nin eşi Sibel G.'nin sürekli kendilerine çelişkili ifadeler verdiğini polise anlattı. Bunun üzerine konu Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektiflerine intikal etti. Harekete geçen cinayet bürosu dedektifleri, Sibel G.'yi izlemeye başladı. Yapılan MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi incelemelerinde, hayatını kaybeden Hüsnü G.'nin aracını başka bir kişinin kullandığını, yanında ise Sibel G. olduğunu belirledi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, Sibel G.'nin yanında bulunan kişinin, sevgilisi Fahrettin Ö. olduğunu tespit etti. Cinayet bürosu dedektifleri, iki kişinin izine Kütahya'da rastladı. Kiraladıkları evde kaldıkları belirlenen iki kişi, dün yapılan baskın ile yakalandı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada, valiz içinde silah ele geçirdi.
YAKALANINCA İTİRAF ETTİLER
Yakalanan iki zanlıyı, polis ekipleri hemen sorguya aldı. Yapılan sorguda Fahrettin Ö., Sibel G. ile sevgili olduklarını itiraf etti. Sibel G.'nin kendisine 'Eşim beni sürekli dövüyor' dediğini anlatan Fahrettin Ö., öldürme planı yaptıklarını, gece eve girerek, uyuyan Hüsnü G.'nin başına bir el ateş ettiğini söyledi. Cesedi hemen battaniyeye sardıklarını itiraf eden Fahrettin Ö., Sibel G. ile Yalova'nın Altınova ilçesine giderek, Karadere Köyü yakınlarında bir araziye gömdüklerini ifade etti. Bunun üzerine zanlı ile bölgeye giden polis ekipleri, Fahrettin Ö.'nün gösterdiği yerde kazı yaptı. Yapılan kazının ardından Hüsnü G.'nin cesedine ulaşıldı.
İki zanlı detayları ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. İfadeleri tamamlanan Fahrettin Ö. ile Sibel G. adliyeye sevk edildi. Çiftin iki çocuğunun olduğu öğrenildi.
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