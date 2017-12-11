Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ünsal O. (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna O.'yu (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Çiftçilik yapan Ünsal O. ile eşi Suna O. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ünsal O., ruhsatsız tabancası ile Suna O.'yu, başına 4 el ateş ederek öldürdü. Ünsal O.'nun üst katında oturan ağabeyi silah seslerini duyarak indi. Ünsal O.'nun ağabeyi, 3 yeğenini, annelerinin cesedini görmemeleri için üst kata çıkardı.

İhbar üzerine gelen jandarma ekibi, Ünsal O.'yu gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suna O.'nun cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.