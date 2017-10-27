Kocaeli'nin İzmit içesinde çatıdan düşen kedi, bir binanın dış cephesinden sarkan inşaat demirlerine saplanarak yaralandı. Kediyi itfaiye ekipleri demiri keserek kurtardı.

İHA'nın haberine göre olay, İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Çakar Sokak'ta meydana geldi. Çatıda dolaştığı esnada dengesini kaybeden kedi, binadan sarkan inşaat demirlerine saplandı. Kedinin sesini duyan mahalleli yardım etmek istedi. Kedinin altına bir boru koyan mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DEMİR KESİLEREK KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler demire saplanan kedi için çalışma başlattı. Kedinin saplandığı yere merdivenle çıkan ekipler, demiri keserek kediyi kurtardı. Vücuduna saplanan demir ile birlikte yere indirilen kedi, itfaiye ekipleri tarafından veteriner hekime teslim edildi.

Kedinin sesini duyarak ona yardım eden mahalle sakinlerinden Mehmet Çuhadar, "Ben bir kedi sesi duydum. Aracımı park ettim. Arabanın altına, üstüne baktım. Bir şey göremedim. Bir de karşıya baktım ki kedi duvarda asılı. Ondan sonra ilgilendik. Altına boru koyduk. Canlı kalsın ölmesin diye. Merdiven bulsaydık daha kolay kurtarabilirdik. Merdiven bulamayınca itfaiye ekiplerine haber verdik" dedi.