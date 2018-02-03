Kocaeli’nin Kandıra İlçesi’nde, çete operasyonunda 22 Ocak’ta gözaltına alınan 7 şüphelinin verdiği bilgiler sonucu yapılan kazıda bulunan 2 cesedin otopsi işlemi tamamlandı. Polisin ‘ölüm tarlası’ olmasından şüphelendiği bölgede bulunan cesetlerin Mülkiye-İsmail Serin çiftine ait olduğu belirlendi.

‘GALERİCİ SÜLEYMAN’

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ifadelerden yola çıkan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Toplam 14 şüphelinin sorgusu savcılıkta sürerken, yeni bilgiler de ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında bulunan ve İzmit’te galericilik yapan Süleyman D.’nin cinayetlerin kilit ismi olabileceği öne sürüldü. Süleyman D.’nin, Serin çifti öldürüldüğü sırada olay yerinde olduğu tespit edildi. Polis başka cinayetler de işlediğinden şüphelendiği çetenin diğer ilişkilerini de araştırıyor. Çetenin öldürdüğü kişilerin cesetlerini, Serin çiftinin cansız bedenlerinin bulunduğu Kandıra’daki araziye gömmüş olabileceği öne sürülüyor.

Çetenin cinayetleri para nedeniyle işlediği ihtimali üzerinde duran savcılığın yeni gözaltı kararları verebileceği belirtiliyor.

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