Kocaeli'de cezaevi müdürüne suikast girişimi önlendi

Kocaeli'de, bir organize suç örgütü liderinin talimatı ile Kocaeli F Tipi Cezaevi müdürlerinden birine suikast girişiminde bulunduğu iddia edilen 6 kişi, lojmanların önünde beklerken polisin operasyonu ile yakalandı. 6 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.



DHA'nın haberine göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocaeli F Tipi Cezaevi müdürlerindenden birisine yönelik suikast girişimi olacağı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cezaevi müdürünün oturduğu lojmanın önünde pusuya yatan, saldırı hazırlığında olan kişiler polisin operasyonu ile yakalandı.

AYNI EKİP ENGELLEDİ

Soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. Cezaevine müdürüne yönelik suikast talimatını bir organize suç örgütü liderinin verdiği belirlenirken, soruşturma devam ediyor. 2 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda ölen Kocaeli F Tipi Cezaevi Müdürü İsmet Aktürk'ün katil zanlılarının yakalanmasını sağlayan ekibin, yeni suikast girişimini engellediği öğrenildi.