Kocaeli'de doğalgaz patlaması: 2 yaralı

Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki bir dairenin mutfağında, doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan ev sahibi Suna Gültekin (38) ile Havanur Sevinç (1), ambulansla Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dumandan etkilenen 13 kişi de tedbir amaçlı ambulansla bir özel hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.