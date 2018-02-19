Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürüp ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Süleyman K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Ecem Balcı 5 Ocak'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine polis ekipleri Ecem'i bulmak için arama başlatırken, Ecem'in annesi 41 yaşındaki Esra Ercömert bir not bırakarak Kandıra'ya bağlı Kerpe'de kayalıklardan denize atlayıp hayatına son vermişti. Polis ekipleri, Esra Ercöment'in intiharının şüpheli olabileceği üzerinde durarak olayla ilgili inceleme başlatarak Ecem'in annesinin arkadaşı Süleyman K. ve akrabalarını gözaltına almıştı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE BULUNDU

Gözaltındaki Süleyman K.'nın ifadeleri üzerine ekipler, 16 Şubat gecesi Ecem'in cesedini Gölcük'e bağlı Ayvazpınar Köyü Yapraklı Deresi mevkiinde gömülü halde bulunmuştu. Süleyman K. sorgusunda Ecem'i öldürerek gömdüğünü itiraf etmişti. Ecem Balcı'nın ölümüne yönelik şüpheli Süleyman K. ve şüpheli oldukları değerlendirilen kişiler bugün Gölcük Adliye'sine sevk edildi. Şüphelilerden Süleyman K., çocuğu kasten öldürme suçundan tutuklanarak cez evine gönderilirken, diğer şüpheliler suç ve delilleri yok etme veya değiştirme suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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