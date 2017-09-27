Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın haberine göre; Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki ekmek fırınında meydana gelen korkunç kazada bir kişi yaşamını yitirdi. Ali Doğan Akdeniz (19) çalıştığı fırında, ekmek yapımında kullanılan malzemeleri asansöre yüklemeye başladı. Bu sırada asansörün halatı boşaldı. Kabinden çıkmak için hamle yapan talihsiz genç, kabin ile duvar arasında sıkıştı.



SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin sıkıştığı yerden çıkardığı Ali Doğan Akdeniz'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bu sırada aynı fırında çalışan ve sinir krizleri geçiren baba Sadık Akdeniz'i, diğer çalışanlar teselli etmeye çalıştı. Baba Akdeniz gözyaşları içinde, "Ali'm gitti, Ali'm gitti" diye feryat etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Doğan Akdeniz'in cenazesi morga kaldırıldı.