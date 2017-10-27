Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde, 93 yaşındaki Ahmet Er, yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonun altında kaldı. Sol bacağı kopma noktasına gelen yaşlı adam, hastanede tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, D-130 karayolu Belediye mevkiinde meydana geldi. İbrahim N. idaresindeki hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Er'e çarptı. Aracın ön lastikleri yaşlı adamın sol bacağının üstünden geçti. Kamyon sürücüsü aracı durdururken, kazayı görenler 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi sol bacağı kopmak noktasına gelen Ahmet Er'e müdahalede bulundu. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Er, buradan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.