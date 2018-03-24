Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşaat kazısı sırasında çıkan tarihi yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu.

İHA'nın haberine göre, bir inşaat firması saat 13.00 sıralarında 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbulyolu Caddesi'nde yeni bina yapımı için başlattı. Eski binanın yıkılmasının ardından yeni bina için arazide yapılan temel kazısı sırasında kemik parçaları çıkmaya başladı. Kemik parçalarını gören iş makinesi operatörü kazıyı durdurarak polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, kazı alanında güvenlik önlemi alarak durumu müze yetkililerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden yetkililer, kemiklerin çıktığı arazide inceleme başlattı. Müze yetkilileri tarafından yapılan kazıda bulunan mermer yapı içerisinde insana ait olduğu belirlenen çok sayıda kemik bulundu. Çıkan kemik parçalarını torbalar yardımıyla incelemek için götüren yetkililer, arazide bulunan mermer yapının üzerini daha sonra tekrar incelemek üzere kapattı. Arazideki inşaat çalışmaları ise yapılacak olan incelemeler sebebiyle durduruldu.

"ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Olayı gören Suat Uçak, daha önceden de bölgeden mezarların bulunduğunu söyleyerek, "İnşaat sırasında yapılan kazı sırasında çıkan bir yapı bu. Neyin ne olduğu bilinmiyor. Belediye ve müze yetkililerinin buraları araştırmalarını istiyoruz. Çoğunlukla mezar çıkıyor her taraftan, bir açıklama da yapılmıyor. Ne mezarlığı olduğunu da bilemiyoruz. Müslüman mezarı mı yoksa Bizans dönemine mi ait bilmiyoruz. Buralarda daha önceden de mezar çıktığı söyleniyor. Yukarılara doğru hep var. Yapılan çalışmalarda çıkacak her şey" dedi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER