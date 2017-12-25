Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Akdurak Mahallesi'ndeki çelik tencere fabrikasında çalışan Cevdet Koç (36), pres makinesine sıkıştı.

AA'nın haberine göre, arkadaşları tarafından makineden çıkarılan Koç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden işçinin hastaneye gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

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