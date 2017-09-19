Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafasını turşu bidonuna sokan ve bir daha çıkaramayan köpek, kendisini yakalayan itfaiye ekiplerinin yardımıyla bidondan kurtuldu.

İHA'nın haberine göre, İzmit Alikahya Mahallesi'nde yemek arayan bir köpek, yol kenarında gördüğü boş turşu bidonunun içerisine kafasını sokunca bir daha çıkaramadı. Tüm çabalarına rağmen kurtulamayan köpek daha sonra başındaki turşu bidonuyla birlikte sokakta dolaşmaya başladı. Sokakta kafasında bidonla gezen köpeği görenler ise önce köpeği yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Köpeği yakalayamayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir süre aradıkları köpeği çalıların içine saklanırken buldular. Daha sonra köpeği yakalayan ekipler, kafasındaki bidonu çıkararak tekrardan köpeği sokağa saldı.

Mahalle sakinleri yardımlarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.