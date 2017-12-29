Kocaeli'de kağıt fabrikasında yangın

Kocaeli'de bir ambalaja fabrikasının kağıt deposunda yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, İzmit Sanayi Mahallesi Öz Baki Sokağı'nda bir kağıt deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, deponun yanındaki otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

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