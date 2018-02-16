Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 5 Ocak'ta ortadan kaybolan 17 yaşındaki Ecem Balcı'nın ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Ecem'in annesi 41 yaşındaki Esra Ercömert intihar etmişti.



DHA'nın haberine göre, Gölcük'te, Ecem Balcı 5 Ocak tarihinde ortadan kaybolurken, kızını her yerde arayan, bulamayınca bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkiinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in 2 gün sonra denizdeki cesedi bulunarak toprağa verildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de Ecem'i bulmak için özel bir ekip kurdu. Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü belirlendi. Ecem Balcı, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsetti. Polis, Süleyman Kara'nın Ecem'in kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu tespit etti. Polis, cezaevinde Süleyman Kara'nın ifadesini aldı.

ORMANLIK ALANA GÖMÜLMÜŞ



Ecem'i bulmak için soruşturmayı derinleştiren polis, dün Süleyman Kara'yı cezaevinden çıkararak ifadesini alırken, yakınlarını da gözaltına alıp Emniyet'e getirdi. Yapılan sorgulamalar sonucu Ecem Balcı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Ecem Balcı'nın öldürüldükten sonra Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alana gömüldüğünü belirlendi.



Dün gece ormanlık alana giden ekipler, tarif edilen yerde, Ecem Balcı'nın toprağa gömülü cesedini buldu. Ecem Balcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis, Süleyman Kara ve yakınlarının ifadesini almaya devam ederken, soruşturma devam ediyor.

DARP EDİLMİŞ



Kaybolan Ecem Balcı'nın cenazesi İzmit Asri Mezarlığı'ndaki morga getirildi. Ecem Balcı'nın, Gölcük Ayvazpınar köyünde ormanlık alandaki yerden cesedinin çıkarıldığı sırada üzerinde sadece iç çamaşırlarının olduğu öğrenilirken, kıyafetleri bulunamadı. Ecem Balcı'nın yüz ve boyun altında morluklar olduğu, darp edildiği tespit edildi.



BABASI İSYAN ETTİ



İzmit Asri Mezarlığı'nda otopsi işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen babası Gökhan Balcı kızının öldürülmesine isyan etti. Kızının ölümü nedeniyle Süleyman Kara'yı suçlayan Gökhan Balcı, "Benim çocuğumu diri diri gömdüler oraya. İnsan mı bunlar? 17 yaşındaydı benim evladım, ne istediler? Defineleri de batsın, kendileri de batsın. Böyle kandırmış kızımı. Benim kızım onunla bir yere gidecek bir insan değil. Sevmediği bir insan o. Benim canımı yaktılar. Ya terk edecekler Gölcük'ü ya da ben onlara dar edeceğim. Evladımı yaktılar, benim içim yanıyor. 17 yaşında bir çocuk kolay yetişmiyor. Benim çocuğumun bir sürü hayali vardı. Geri gelecek mi? Bir hiç uğruna gömdüler, gittiler. Bunu nasıl yapıyorlar? Allah belalarını versin, bin beter olsunlar. Benim yaşadıklarımın katbekatını yaşasınlar" dedi.



Ecem Balcı'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Gölcük Tevfik Hoca Camii'ne götürülecek. Kılınacak cenaze namazının ardından cenazesinin Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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