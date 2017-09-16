Kocaeli'de dedesine el sallamak için balkona çıkan 1 buçuk yaşındaki Zehra Bodur dengesini kaybederek balkondan aşağıya düştü. Minik Zehra olay yerinde hayatını kaybetti.



Habertürk Haber Merkezi'nden Caner Aktan'ın aktardığı bilgilere göre, Kocaeli Gölcük'teki bir fabrikada çalışan Aslı ve Ali Bodur çiftinin tek çocuğu 1 buçuk yaşındaki Zehra Bodur dün ekmek almak için dışarı çıkan dedesi Salim Bodur'un arkasından el sallamak için balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden talihsiz çocuk 4. kattan beton zemine düştü. Olaya tanık olan dede Salim Bodur ve babaanne Sebahat Bodur sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri, minik Zehra'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Küçük çocuğun cesedi otopsi için, Yeni Bosna'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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