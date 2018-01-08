Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Merkez Park Camii'ndeki Kur'an kursu sırasında, tuvaletlerden gelen koku ve duman paniğe neden oldu. Çocuklar, tahliye edilerek, evlerine gönderildi. Yapılan incelemede ise kokunun ve dumanının nedeni anlaşılamadı.
DHA'nın haberine göre olay, İstasyon Mahallesi Ihlamur Sokak'ta bulunan Kartepe Müftülüğü'ne bağlı Merkez Park Camii'nin Kur'an kursunda meydana geldi. Sabah saatlerinde, 4- 6 yaşlarındaki 45 öğrencinin eğitim gördüğü kursta, tuvaletlerden koku ve duman gelince paniğe yol açtı. Öksürmeye başlayan ve gözleri yaşaran kurs eğitimcileri, çalışanlar ile öğrenciler eğitimi yarıda keserek, bahçeye çıktı. Kurs yetkilileri, Kartepe Belediyesi ile Kocaeli Valiliği Çevre İl Müdürlüğü'nü arayarak, yardım istedi. Yapılan incelemede, kokunun ve dumanın nereden kaynaklandığı belirlenemedi. Kursa ara verilerek, öğrenciler, evlerine gönderildi.
"EĞİTİMİ DURDURDUK"
Kurs öğreticisi Zeynep Savran Karacan, koku alıp, dumanları görünce panik yaptıklarını belirterek, "Lavabolardan duman ve koku geldi. Onunla birlikte o gaz hepimizi etkiledi. Çocukları dışarı aldık; ama biz kötüleştik. İçeriyi boşalttık. Bir zehirlenme vakası olmadı. Henüz bu olaydan dolayı hastaneye giden olmadı. Çalışanlar olarak biz etkilendik; çünkü biz lavabolara girip çıktık. Ne oluyor, ne var, nereden geliyor; diye öğrenmeye çalışırken, çok dumana maruz kaldık. Biz doğal gazdan şüphelendik; ama doğal gaz değilmiş. Elektrik tesisatından da kaynaklı değil. Kocaeli Valiliği'nden geldiler. Onlar da tespit edemediler. Fabrikalar, gaz salıyormuş rögarlara. Onunla beraber koku geldiğinden şüpheleniyoruz" diye konuştu.
Hemen yetkililere haber verdiklerini anlatan kurs çalışanlarından Filiz Gürkan, "Sabah saat 10.00'a kadar hiçbir şey yoktu, sonra duman gitgide çoğaldı. Dışarıdan geliyor, dedik; ama dışarıdan gelmediğini anlayınca yetkililere haber verdik. Herkes rögarlardan geldiğini söyledi. Çocukların etkilenmemesi için çabuk müdahale ettik ve tahliye ettik. Birkaç çalışanımız ve öğretmenimiz, çocukları tahliye ederken etkilendi. Birkaç çocuğumuzda göz yanması ve hafif mide bulantısı oldu. Bugün kursu erken boşaltıyoruz, eğitimi durdurduk" dedi.
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