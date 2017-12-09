Amerikalı dev lastik üreticisinin Kocaeli’deki fabrikası milyon liralık vurgun iddiasıyla sarsıldı.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, firmanın dünyadaki en büyük fabrikası olan tesiste, işkolu ‘Tehlikeli’ sınıfta yer aldığı için işçilerin maaşından her ay meslek hastalığı, malulen emeklilik, uzuv kayıpları gibi durumlarda kendisine, ölüm durumunda ailesine verilmek üzere kesinti yapılıyor.

4 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

İddiaya göre İnsan Kaynakları ve finans bölümünde çalışan 4 kişi, bu kesintilerin toplandığı havuzdan kendi hesaplarına para geçirdi. Zimmete geçirilen para miktarının yaklaşık 5 milyon lira olduğu öne sürüldü. İddialar üzerine firmanın ABD’deki genel merkezinin görevlendirdiği müfettişler olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. İnsan Kaynakları ve finans bölümünden 4 çalışanın işine son verildi, olay adli makamlara taşındı.

Fabrikanın kurumsal iletişim biriminden olaya ilişkin Habertürk’e şu açıklama yapıldı: “İzmit fabrikasında görev yapmakta olan küçük bir grup çalışanın firmamızı aldatmaya yönelik plan geliştirdiği ortaya çıkarıldı. Kapsamlı araştırma ve disiplin soruşturması yapıldı, 4 çalışanın iş akitleri feshedildi. Firma ayrıca konuyu savcılığa taşıdı.”