Kocaeli'de minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kazanın ardından kaçtı. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde bira şişeleri görüldü.

DHA'nın haberine göre kaza, dün gece, Darıca İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. O.Z. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ömür Beytut'un kullandığı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Minibüs sürücüsü Ömür Beytut ile otomobilin arka koltuğunda oturan Şahmettin T. yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.Z. ile yanındaki M.A. araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Ömür Beytut ile Şahmettin T.'ye ilk müdahalede bulundu. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bir poşet dolusu bira şişesi olduğu görüldü. Polis, kazanın ardından kaçan 2 kişiyi arıyor.